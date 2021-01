Sport

Eishockey

Lugano schlägt dank Aufholjagd Lausanne – Kloten gewinnt gegen Ajoie



Bild: keystone

Lugano schlägt dank Aufholjagd Lausanne – Kloten feiert Heimsieg gegen Ajoie

Lugano – Lausanne 4:3 n.V.

Nach einem Tief mit vier Niederlagen feierte der HC Lugano in der National League den dritten Sieg in Folge. Die Tessiner schlugen Lausanne nach einem 1:3-Rückstand 4:3 nach Verlängerung.

Für die Entscheidung in der Overtime sorgte Luca Fazzini. Der beste Torschütze in den Reihen der Bianconeri sicherte seinem Team mit dem 11. Saisontor den Zusatzpunkt.

Bild: keystone

Nachdem Lugano gegen Rapperswil-Jona (1:0) und gegen Bern (2:0) zweimal ohne Gegentor geblieben war, sah es lange nicht nach einem weiteren Erfolgserlebnis für die Mannschaft von Serge Pelletier aus. Lausanne führte nach 40 Minuten und Toren von Robin Grossmann, Lukas Frick und Christoph Bertschy mit 3:1.

Video: SRF

Doch Sandro Zangger mit seinem ersten Saisontor und der Däne Mikkel Bödker sorgten im Schlussabschnitt dafür, dass auch das zweite Saisonduell zwischen diesen beiden Teams in der Verlängerung entschieden wurde. Beim 2:1 am 27. Oktober hatten allerdings die Lausanner die Oberhand behalten.

Mit dem Sieg vergrösserte Lugano den Abstand auf Platz 9 auf elf Punkte. Das viertplatzierte Lausanne punktete zwar zum dritten Mal in den letzten vier Spielen und nach überstandener Quarantäne, verpasste es aber, mit weiteren drei Punkten Boden auf die Spitze gutzumachen.

Lugano - Lausanne 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) n.V.

0 Zuschauer. - SR Hebeisen/Nikolic, Cattaneo/Wolf.

Tore: 4. Grossmann (Roth, Malgin) 0:1. 11. Antonietti (Bodker) 1:1. 22. Frick (Bertschy) 1:2. 33. Bertschy (Unterzahltor!) 1:3. 45. Zangger (Heed, Herburger) 2:3. 48. Bodker (Arcobello, Loeffel) 3:3. 62. Fazzini 4:3.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Lugano, 4mal 2 plus 10 Minuten (Gibbons) gegen Lausanne.

Lugano: Zurkirchen; Heed, Wellinger; Loeffel, Chiesa; Nodari, Antonietti; Villa, Sannitz; Bodker, Arcobello, Fazzini; Bürgler, Lajunen, Bertaggia; Walker, Morini, Suri; Zangger, Herburger, Haussener.

Lausanne: Boltshauser; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Roth; Gibbons, Malgin, Kenins; Bertschy, Jooris, Bozon; Krakauskas, Emmerton, Almond; Leone, Froidevaux, Douay.

Bemerkungen: Lugano ohne Riva und Wolf (beide verletzt). (ram/sda)

Kein Spiel im Hallenstadion Die zweite für heute geplante Partie wurde am Nachmittag abgesagt: Ambri ist nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne und konnte nicht zu den ZSC Lions reisen. Insgesamt müssen fünf Spiele der Leventiner neu angesetzt werden.

Die Tabelle

Die «wahre» Tabelle

Sortiert nach Punkten pro Spiel:

Swiss League

Der EHC Kloten feierte einen wichtigen Heimsieg. Der Leader und Aufstiegsaspirant setzte sich im Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Ajoie 5:2 durch und führt die Tabelle nun mit sieben Punkten Vorsprung an.

Kloten lag nach 20 Minuten zwar 1:2 zurück, drehte die Partie im Mitteldrittel aber durch Tore von Niki Altorfer und Marco Truttmann. Andri Spiller sorgte mit seinem 19. Saisontor zum 4:2 nach 46 Minuten für die definitive Entscheidung. Für Ajoie hatten die Kanadier Philip-Michael Devos und Jonathan Hazen im Powerplay getroffen.

Bereits am Samstag stehen sich die Teams in Pruntrut erneut gegenüber. Für Ajoie, das schon dreimal in Quarantäne war, wird es der 13. Match innert 28 Tagen. (ram/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Teufel jagt alle! Der berühmteste Fan der Tour de France Vermisst du Ausgang und Clubben? Versuch es mit diesen Auto-Tänzen! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter