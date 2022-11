Knappe Niederlage der ZSC Lions in Skelleftea

Skelleftea - ZSC Lions 5:4 (2:2, 1:2, 2:0) 2712 Zuschauer: 2712 SR Kaukokari/Hronsky (FIN/SLK), Yletyinen/Norlander Tore : 6. Schäppi (Ausschluss Riedi!) 0:1. 7. Lindström (Nilsson, Max Lindholm) 1:1. 13. Sandberg (Pudas/Ausschluss Andrighetto) 2:1. 14. Riedi (Hollenstein, Andrighetto/Ausschluss Stenman) 2:2. 30. Texier (Ausschluss Baltisberger!) 2:3. 33. Sandberg (Lindström, Olsson) 3:3. 37. Hollenstein (Andrighetto, Azevedo/Ausschluss Nilsson) 3:4. 45. Pär Lindholm (Max Lindholm, Lindström/Ausschluss Weber) 4:4. 49. Lindström (Sandberg, Pär Lindholm) 5:4. Strafen : 7mal 2 gegen Skelleftea, 8mal 2 plus 5 Minuten (Lammikko) plus Spieldauer (Lammikko) gegen ZSC Lions.

Das Rückspiel steht am kommenden Dienstag in Zürich-Altstetten im Programm. Die Tordifferenz aus Hin- und Rückspiel entscheidet in der K.o.-Phase der Champions Hockey League über das jeweilige Weiterkommen innerhalb der regulären Spielzeit. Im Falle eines Gleichstandes kommt es zu einer maximal zehnminütigen Verlängerung und danach zu einem Penaltyschiessen.

Noch imponierender war die Bilanz der ZSC Lions in den Spezialsituationen: Sie imponierten mit je zwei Treffern in Über- und Unterzahl. Willy Riedi und Denis Hollenstein waren jeweils im Powerplay zum 2:2 beziehungsweise 4:3 erfolgreich.

Von Alkohol bis Sex – was für Fans in Katar verboten ist und welche Strafen drohen

Ukrainischer Minister: Russland Schuld an Polen-Rakete + Wirtschaft in Russland schrumpft

Liebe Kanadier, Fussball ist nicht Eishockey – hier der Crashkurs

Kanada kann für einmal nicht nur im Eishockey, sondern auch an der Fussball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Ein nicht ganz ernst gemeinter Blick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten der zwei Sportarten.

Zum ersten Mal seit 1986 ist Kanada – unser offizielles Zweit-Team in Katar – wieder an einer Fussball-Weltmeisterschaft mit dabei. Während die Kanadier in ihrem Nationalsport Eishockey dominieren und praktisch mit Schlittschuhen an den Füssen geboren werden, ist der Fussball im «True North» nicht ganz so beliebt. Deshalb bieten wir den kanadischen Fans hier einen kurzen Fussball-Crashkurs an.