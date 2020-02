Sport

Eishockey

SCB dank 6:0 über dem Strich – Suter schiesst alle vier ZSC-Tore in Zug



Bild: KEYSTONE

SCB dank 6:0 über dem Strich – Suter schiesst alle vier ZSC-Tore in Zug

Ambri-Piotta wird die Playoffs sicher verpassen, für die SCL Tigers sieht es düster aus. Meister Bern verklopft Lugano und klettert auf Kosten der Tessiner auf einen Playoff-Platz. Lausanne taumelt weiter dem Ende der Regular Season entgegen, derweil ZSC-Stürmer Pius Suter einmal mehr brilliert.

Lugano – Bern 0:6

Der Schlittschuhclub Bern lebt im Playoff-Rennen munter weiter. Die Berner gewannen das Direktduell auswärts gegen Lugano dank eines Startfurioso mit 6:0. Nach sieben Minuten und vier Torschüssen führte Bern in der Resega schon 3:0. Andrew Ebbett und Simon Moser brachten den SCB nach drei Minuten binnen 53 Sekunden 2:0 in Führung. Jeremi Gerber erhöhte auf 3:0, wobei die Luganesi dem jungen Berner vor dem Tor von Sandro Zurkirchen alle Zeit der Welt liessen.

In den ersten Auswärtsspielen unter Hans Kossmann und Assistent Lars Leuenberger hatte Bern in Ambri (0:3) und Biel (0:4) nicht einmal ein Tor erzielt. Nach der Tor-Triplette in der Startphase geriet Berns erster Saisonsieg gegen Lugano nie mehr in Gefahr. Tomi Karhunen (39 Paraden) feierte seinen ersten Shutout.

Bild: KEYSTONE

Und Lugano? Mit zwei miserablen Dritteln gegen direkte Gegner zerstörte Lugano seine einstmals vorzügliche Ausgangslage. Am Freitag in Freiburg führte Lugano bis zur 43. Minute mit 3:1 und verlor noch 3:6. Am Samstag gegen Bern ging das Desaster für die Tessiner im gleichen Stil weiter; am Ende resultierte die höchste Heimniederlage gegen Bern überhaupt.

Trotz des miserablen Wochenendes darf Lugano weiter auf die Playoffs hoffen. Gegen die Rapperswil-Jona Lakers (a) und gegen Ambri-Piotta (h) rechnen sich die Luganesi sechs Punkte aus. In den Direktbegegnungen gegen Bern hat Lugano trotz der samstäglichen Niederlage die Nase vorne.

Lugano - Bern 0:6 (0:3, 0:0, 0:3)

6102 Zuschauer. - SR Urban/Wiegand, Cattaneo/Progin.

Tore: 3. (2:39) Ebbett (Praplan) 0:1. 4. (3:32) Moser (Mursak) 0:2. 8. Jeremy Gerber 0:3. 46. Scherwey 0:4. 51. Kämpf (Beat Gerber) 0:5. 52. Jeremi Gerber (Ebbett, Beat Gerber) 0:6.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lugano, 1mal 2 Minuten gegen Bern.

Lugano: Zurkirchen; Chiesa, Wellinger; Loeffel, Chorney; Jecker, Vauclair; Riva; Fazzini, McIntyre, Bertaggia; Walker, Lajunen, Suri; Lammer, Ryno, Bürgler; Zangger, Sannitz, Morini; Romanenghi.

Bern: Karhunen; Untersander, Blum; Andersson, Beat Gerber; Krueger, Colin Gerber; Burren; Mursak, Arcobello, Moser; Jeremi Gerber, Ebbett, Praplan; Pestoni, Ruefenacht, Scherwey; Berger, Heim, Kämpf.

Bemerkungen: Lugano ohne Jörg (verletzt), Klasen, Postma (beide überzählige Ausländer), Bern ohne Bieber, Grassi, Sciaroni (alle verletzt), MacDonald und Thomas (beide überzählige Ausländer). - Timeout Lugano (4.). - Pfostenschuss Ryno (35.).

EV Zug – ZSC Lions Pius Suter 1:4

Suter, Suter, Suter, Suter – der Topskorer der ZSC Lions erzielte beim Auswärtssieg in Zug alle vier Tore. «Ein Hattrick gelang mir in der Qualifikation noch nie, zwei Treffer ins leere Tore machten die Sache etwas einfacher», zeigte sich Suter gegenüber «MySports» bescheiden. Er habe Mitspieler, die ihn gut einsetzen würden und verfüge über das nötige Selbstvertrauen. «Ein Geheimrezept gibt es nicht.»

Bild: KEYSTONE

Zug - ZSC Lions 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

7117 Zuschauer. - SR Stricker/Hungerbühler, Kovacs/Ambrosetti.

Tore: 2. Suter (Pettersson, Noreau/Ausschluss Lindberg) 0:1. 24. Thiry (Leuenberger) 1:1. 28. Suter (Roe, Chris Baltisberger) 1:2. 59. Suter (Marti/Ausschluss Lindberg; Roe) 1:3 (ins leere Tor). 60. (59:07) Suter (Ausschluss Lindberg; Roe) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Zug, 7mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

Zug: Genoni; Diaz, Zgraggen; Thiry, Alatalo; Schlumpf, Geisser; Zryd, Stadler; Klingberg, Lindberg, Martinsen; Martschini, Kovar, Hoffman; Simion, Senteler, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder.

ZSC Lions: Flüeler; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Chris Baltisberger, Roe, Suter; Bodenmann, Krüger, Hollenstein; Pettersson, Diem, Sigrist; Simic, Schäppi, Pedretti.

Bemerkungen: Zug ohne Schnyder und Morant (beide verletzt) sowie Thorell (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Blindenbacher, Prassl, Wick und Ortio (alle verletzt) sowie Jakola und Pettersson Wentzel (überzählige Ausländer). - Pfosten: 31. Martschini, 35. Simion. - 58:00 Timeout Zug, anschliessend bis 58:09 sowie ab 58:59 bis 59:07 ohne Torhüter.

SCL Tigers – Fribourg-Gottéron 0:1

Bild: KEYSTONE

SCL Tigers - Fribourg-Gottéron 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Müller/Salonen, Betschart/Wolf.

Tor: 29. Gunderson 0:1.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

SCL Tigers: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Schilt, Blaser; Elo, Maxwell, Sturny; Berger, Diem, Pesonen; Schmutz, Earl, Neukom; Andersons, In-Albon, Kuonen.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Forrer, Gähler; Rossi, Desharnais, Stalberg; Sprunger, Schmid, Brodin; Marchon, Walser, Vauclair; Lauper, Schmutz, Lhotak.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Dostoinow, Punnenovs (beide verletzt), DiDomenico und Gagnon (beide überzählige Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Bykow, Chavaillaz und Mottet (alle verletzt). - Pfostenschüsse: Pesonen (12.), Elo (40.); Gunderson (10.). - Timeouts: SCL Tigers (58:31); Fribourg-Gottéron (59:29).

Ambri-Piotta – Servette Genf 0:1

Servette sicherte sich mit einem 1:0-Sieg bei Ambri-Piotta mindestens den 4. Rang und damit vorzeitig das Playoff-Heimrecht. Überdies stehen die Genfer auch als vierter von fünf Schweizer Teilnehmern an der nächsten Champions Hockey League fest.

Der 19-jährige Genfer Keeper Stephane Charlin realisierte mit 22 Paraden in seinem dritten National-League-Spiel brereits den ersten Shutout. Servette beendete gegen Ambri 97 torlose Minuten in Folge in den Duellen zwischen diesen beiden Teams mit dem dritten Unterzahl-Tor in dieser Meisterschaft.

Bild: KEYSTONE

Daniel Winnik erzielte den Shorthander in der 45. Minute, als er hinter Ambris Tor den gegnerischen Verteidiger Jannik Fischer gezielt für einen Ablenker ins eigene Tor «verwendete». Ambri kassierte die fünfte Niederlage in Folge und steht damit auch mathematisch als Abstiegsrunden-Teilnehmer fest. Wie schon am Vorabend kämpften die Leventiner wacker. Doch die Schusseffizienz liess zu wünschen übrig. Dadurch zogen die Leventiner auch im vierten Saisonduell gegen Genève-Servette den Kürzeren.

Ambris Verteidiger Michael Ngoy (38) bestritt mit dieser Partie sein 1000. Spiel in den obersten beiden Spielklassen. In der Eliteklasse fehlen ihm noch 18 Spiele, um zum 1000er-Klub zu gehören.

Ambri-Piotta - Genève-Servette 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

4680 Zuschauer. - SR Tscherrig/Fluri, Fuchs/Gnemmi.

Tore: 45. Winnik (Ausschluss Caron!) 0:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 1mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

Ambri: Conz; Plastino, Ngoy; Fora, Dotti; Fohrler, Fischer; Pezzullo; Trisconi, Goi, Bianchi; Hofer, Novotny, Müller; D'Agostini, Flynn, Zwerger; Mazzolini, Dal Pian, Hinterkircher; Gaeta.

Genève-Servette: Charlin; Völlmin, Mercier; Jaquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Caron, Richard, Rod; Miranda, Wick, Patry; Fritsche, Kast, Bozon; Wick, Berthon, Douay; Cajka.

Bemerkungen: Ambri ohne Rohrbach, Kneubühler, Jelovac, Kostner, Pinana, Incir sowie Manzato und Sabolic (überzähliger Ausländer), Servette ohne Wingels, Meillard, Fehr, Smirnovs, Mayer, Riat und Maurer. - NL-Debüt von Ambri-Stürmer Davide Gaeta (18). - Pfosten: 8. Miranda. - 56. Timeout Ambri, ab 59:08 ohne Torhüter.

Biel – Davos 5:2

Bel hommage à Mathieu Tschantré, capitaine du ⁦@ehcbiel⁩ pic.twitter.com/JdzTDq0Dd6 — Laurent Kleisl (@lkleisljdj) February 22, 2020

Biel - Davos 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

6388 Zuschauer. - SR Hebeisen/Dipietro, Kaderli/Schlegel.

Tore: 1. (0:50) Riat (Fuchs) 1:0. 16. Riat (Fuchs, Ausschluss Jung) 2:0. 17. Ullström (Rajala, Nussbaumer/Ausschluss Canova) 3:0. 18. Herzog (Nygren) 3:1. 52. Herzog (Tedenby) 3:2. 55. Riat (Fuchs) 4:2. 58. Riat (Ullström) 5:2 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 Minuten gegen Davos.

Biel: Hiller; Jakowenko, Kreis; Rathgeb, Forster; Sataric, Fey; Nussbaumer, Pouliot, Rajala; Riat, Ullström, Fuchs; Kohler, Cunti, Künzle; Tschantré, Gustafsson, Schläpfer; Bärtschi.

Davos: Van Pottelberghe (17. Sandro Aeschlimann); Nygren, Barandun; Rantakari, Jung; Stoop, Guerra; Heinen; Marc Wieser, Marc Aeschlimann, Hischier; Mankinen, Meyer, Tedenby; Kessler, Egli, Herzog; Kienzle, Canova, Frehner.

Bemerkungen: Biel ohne Moser, Brunner, Hügli, Neuenschwander, Salmela, Ulmer, Wüest und Lüthi (alle verletzt), Schneider (überzählig), Davos ohne Ambühl, Dino Wieser, Du Bois, Corvi, Paschoud, Bader und Baumgartner (alle verletzt), Lindgren und Palushaj (überzählig). - Pfosten: 10. Rajala, 26. Aeschlimann. - Timeouts: 53. Timeout Biel, 58. Davos, von 57:12 bis 57:25 ohne Torhüter.

Rapperswil-Jona Lakers – Lausanne 3:2 n.V.

Bild: KEYSTONE

Rapperswil-Jona Lakers - Lausanne 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) n.V.

3514 Zuschauer. - SR Kaukokari/Lemelin, Kehrli/Obwegeser.

Tore: 8. Lindbohm 0:1. 26. Almond (Bertschy, Lindbohm) 0:2. 45. Loosli (Dünner) 1:2. 57. Schneeberger (Clark/Ausschluss Rowe!) 2:2. 63. (62:08 Cervenka (Egli) 3:2.

Strafen: 3mal 2 plus 5 Minuten (Rowe) plus Spieldauer (Rowe) gegen Rapperswil-Jona Lakers, 3mal 2 Minuten gegen Lausanne.

Rapperswil-Jona Lakers: Bader (47. Nyffeler); Egli, Randegger; Vukovic, Dufner; Hächler, Maier; Schneeberger, Profico; Clark, Cervenka, Casutt; Dünner, Pyatt, Simek; Loosli, Rowe, Schlagenhauf; Mosimann, Ness, Eggenberger.

Lausanne: Stephan; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Pereschokow, Jooris, Vermin; Grenier, Jeffrey, Kenins; Bertschy, Almond, Herren; Moy, Froidevaux, Antonietti; Traber.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Schweri (verletzt) und Kristo (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Emmerton und Holm (beide verletzt).

Die Tabelle

