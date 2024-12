Ist er nun 20 Jahre alt oder vier Jahre älter? Um Youssoufa Moukokos Alter gibt es wieder mal Wirbel. Bild: keystone

BVB soll davon gewusst haben – weshalb es neue Zweifel an Youssoufa Moukokos Alter gibt

Das Alter des jüngsten Bundesligaspielers und -torschützen der Geschichte wird immer wieder angezweifelt. Nun gibt der angebliche Vater von Youssoufa Moukoko Betrug zu – und schwärzt auch Borussia Dortmund an.

Diskussionen um das Alter von Youssoufa Moukoko sind nichts Neues. Die neuesten Entwicklungen im Fall um den deutschen Nationalspieler sind jedoch besonders brisant. Denn wie eine ProSieben-Doku aufdeckt, soll Moukokos angeblicher Vater beim Alter des Stürmers betrogen haben.

«Wir haben ihn vier Jahre jünger gemacht.» Joseph Moukoko

Dies gab Joseph Moukoko gegenüber den Machern der Sendung «Tricksen, Schummeln, Täuschen – das Millionengeschäft mit den Fussball-Talenten» zu. Demnach sei er gar nicht der leibliche Vater von Youssoufa Moukoko, sondern habe ihm lediglich eine gefälschte Urkunde ausstellen lassen und sich als Vater ausgegeben.

«Ich habe ihm in Yaoundé eine falsche Geburtsurkunde besorgt. Damit bin ich dann zur Botschaft gegangen, habe ihm einen Pass besorgt und ihn dann als meinen Sohn mit nach Deutschland genommen», so Joseph Moukoko, der anfügt: «Wir haben ihn vier Jahre jünger gemacht.» Eigentlich sei der aktuelle Nizza-Profi am 19. Juli 2000 geboren und nicht am 20. November 2004, wie in seinen offiziellen Dokumenten steht.

Joseph Moukoko ist offenbar gar nicht der Vater von Youssoufa. Bild: www.imago-images.de

Der 73-jährige Kameruner behauptete dies aber nicht nur gegenüber den Filmemachern, sondern auch in einer eidesstattlichen Erklärung. Die «Bild» zitiert daraus: «In Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung erkläre ich (...) an Eides statt: Youssoufa Moukoko ist nicht der leibliche Sohn von mir und meiner Ehefrau Marie Moukoko. Er ist auch nicht am 20. November 2004 in Yaoundé, Kamerun, geboren.» Die Aussage steht im Gegensatz zu einer früheren eidesstattlichen Erklärung Joseph Moukokos. Noch im November 2022 hatte er vor Gericht versichert: «Youssoufa Moukoko ist der leibliche Sohn von mir und meiner Ehefrau Marie Moukoko. Er ist am 20. November 2004 in Jaunde, Kamerun, geboren.»

Aufgrund der neuen Aussagen könnte der gesamte Fall noch einmal neu aufgerollt werden. Sollte Moukoko tatsächlich vier Jahre älter sein, müssten nicht nur seine Rekorde als jüngster Bundesligaspieler und -torschütze der Geschichte annulliert werden, sondern könnten auch Titel und Auszeichnungen in Gefahr sein. So gewann Moukoko mit Borussia Dortmund 2018 mit angeblich 14 Jahren die U17-Meisterschaft, und er erzielte beim 3:2-Erfolg im Final gegen Bayern München gar ein Tor. Ausserdem dürfte er nicht mehr als U21-Nationalspieler auflaufen.

Historisches Debüt: Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag lief Youssoufa Moukoko erstmals in der Bundesliga auf. Bild: www.imago-images.de

Die Aussagen von Joseph Moukoko belasten aber auch Borussia Dortmund. So hätte der Verein vom falsch angegebenen Alter gewusst. Auch die Tatsache, dass er nicht der leibliche Vater sei, sei dem Verein bekannt gewesen. «Die wussten das», erklärte Joseph Moukoko, «Lars Ricken wusste davon.» Sportdirektor Sebastian Kehl sei von Moukoko gar persönlich informiert worden.

Der jetzige BVB-Geschäftsführer Ricken arbeitete zuvor lange als Nachwuchskoordinator und ab November 2020 als Leiter der Nachwuchsabteilung. Die Verpflichtung von Youssoufa Moukoko im Jahr 2016 fällt also in seine Amtszeit. Kehl kam erst zwei Jahre später zurück zu dem Klub, für den er 13 Jahre lang spielte.

«Wir haben nicht gearbeitet, wir haben das Geld von Borussia Dortmund so bekommen.» Joseph Moukoko

Auch über Scheinverträge, die der Bundesligist mit dem Ehepaar geschlossen habe, spricht Joseph Moukoko in der Doku. So sei er als Video-Analyst und Scout bei Borussia Dortmund angestellt worden, seine Frau Marie kam bei einer für den damaligen BVB-Trikotsponsor Evonik arbeitenden Werbeagentur unter. «Wir haben nicht gearbeitet, wir haben das Geld so bekommen», wird Joseph Moukoko zitiert. Dabei soll es sich alleine von Dortmund um zunächst 10'000 und anschliessend dann 20'000 Euro pro Monat gehandelt haben. Der BVB schloss diese Verträge ab, weil Youssoufa Moukoko bei seinem Wechsel von St. Pauli nach Dortmund im Juli 2016 offiziell erst elf Jahre alt und somit nicht geschäftsfähig war.

Borussia Dortmund bezeichnet die Behauptung gegenüber der «Bild» als «völlig unzutreffend». Bereits am Freitag hatte der BVB die Aussagen vom Moukoko-Vater dementiert. «Bitte beachten Sie, dass sowohl der Spieler als auch die aus den oben genannten Urkunden ausgewiesenen leiblichen Eltern uns gegenüber sowie im Falle der Eltern sogar gegenüber Dritten durch eidesstattliche Erklärungen im Rahmen gerichtlicher Verfahren erklärt haben, dass die aus den vorgenannten offiziellen Dokumenten hervorgehenden Angaben zutreffend sind», heisst es in der öffentlichen Mitteilung. Dies sei für den BVB, den Deutschen Fussball-Bund und auch Leih-Klub Nizza «massgeblich».

Auch fürs deutsche Nationalteam lief Moukoko schon zweimal auf. Bild: www.imago-images.de

Der Klub bezieht sich dabei unter anderem auf die deutsche Geburtsurkunde, welche Joseph Moukoko im Februar 2016 von einem Hamburger Bezirksamt für Youssoufa ausstellen liess. Die Behörden mussten bei der Beurteilung des Falls aber auf die vorhandenen Urkunden aus Kameruns Hauptstadt Yaoundé vertrauen. Nun werde auch von Seiten des Bezirksamts eine neue Beurteilung stattfinden.

Dem BVB droht bei einer Korrektur des Alters Moukokos von 20 auf 24 Jahre selbst im Fall, dass der Klub nicht von dem Betrug gewusst hatte, ein grosser Schaden. Aktuell liegt der Marktwert des Stürmers bei 18 Millionen Euro, dieser dürfte deutlich fallen, sollte er tatsächlich vier Jahre älter sein. Die Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro dürfte Nizza im Sommer ebenfalls kaum ziehen. In diesem Falle müsste Dortmund das kolportierte Gehalt von 8,5 Millionen Euro ein weiteres Jahr zahlen – Moukokos Vertrag läuft erst im Sommer 2026 aus.

Moukoko selbst äusserte sich bisher nicht zu den neuerlichen Vorwürfen. Die Dokumentation, die am Sonntagabend bei ProSieben lief, zeigte aber auch, dass er kein Einzelfall ist. So sei es in vielen afrikanischen Ländern eine offensichtlich gängige Praxis, das Alter von Nachwuchsspielern zu manipulieren, um ihren Wert zu steigern und so Geld zu machen. Anfang 2023 wurden 21 Spieler aus dem Kader der kamerunischen U17-Nationalmannschaft gestrichen, weil sie einen Alterstest nicht bestanden hatten.