«Verlust der Identität»: Die Südkurve mit einer klaren Ansage nach dem Zuber-Transfer

Im Anschluss zeigte die Südkurve ein weiteres Spruchband, auf dem geschrieben stand: «Ihr säged dem Neuerfindig vom FCZ – mir säged dem Verlust vo Identität!» Die Verpflichtung eines GC-Juniors kam bei den Fans des FC Zürich also alles andere als gut an.

So stark schnitt Vorfahrerin Lindsey Vonn in der Abfahrt im Vergleich zu den Topstars ab

Nächste Pleite für harmlose Schweizer Hockey-Nati – der Weltmeister ist erneut zu stark

Die Schweiz unterliegt in Freiburg auch im zehnten Heimspiel in der Euro Hockey Tour. Nach dem 1:4 gegen Schweden verliert das Team von Trainer Patrick Fischer gegen Weltmeister Tschechien 0:2.

Es war so wie oft unter der Saison, wenn den Schweizern keine NHL-Spieler zur Verfügung stehen. Es fehlte ihnen an der nötigen Kaltblütigkeit. In der Schlussphase des Mittelabschnitts hielten die Gastgeber die Scheibe lange in ihrer Angriffszone, spielten sie die Tschechen müde, doch ein Tor fiel nicht.