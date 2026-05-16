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Hockey-WM: Österreich bezwingt Grossbritannien, Kanada schlägt Italien

Canada&#039;s Macklin Celebrini, left, and Canada&#039;s Sidney Crosby, right, skate during a Group B game preliminary round game between Italy and Canada in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 16, 2 ...
Celebrini und Crosby überzeugen gegen Italien.Bild: keystone

Kanada deklassiert Italien – Österreich holt wichtigen Auftaktsieg gegen die Briten

16.05.2026, 19:4716.05.2026, 19:51

Gruppe A

Grossbritannien – Österreich 2:5

Erstmals seit elf Jahren startet Österreichs Eishockey-Team mit einem Sieg in eine A-WM. In Zürich besiegt das Team von Roger Bader Grossbritannien 5:2 (3:2,2:0,0:0).

Österreich machte somit einen ersten grossen Schritt Richtung Klassenerhalt. Am Sonntag soll gegen Ungarn, den zweiten Konkurrenten um den Verbleib unter den besten 16 Nationen, soll der zweite Sieg folgen.

Österreichs Fans machen Party in Zürich.Video: SRF

Die Partie vor rund 8000 Zuschauern begann ganz nach Wunsch der Truppe der Schweizer Trainers. Nach einer 3:0-Führung nach zehn Minuten schien die Sache klar zu sein. Doch der Spielfluss riss und mit einem Doppelpack innerhalb von 37 Sekunden kamen die Briten zurück. Erst im Mitteldrittel erlangten die Österreicher wieder die Kontrolle über das Spiel.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Ungarn – Finnland 1:4

Im Nachmittagsspiel in der Schweizer Gruppe feierte Finnland mit einem glanzlosen 4:1 gegen Ungarn den zweiten Sieg im Turnier. Servette-Topskorer Jesse Puljujärvi überzeugte erneut, schoss zwei Tore und gab einen weiteren Assist.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Die Tabelle:

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Gruppe B

Slowakei – Norwegen 2:1

Die Slowakei setzt sich in Fribourg knapp mit 2:1 gegen Norwegen durch. Die Olympiavierten der Slowakei gingen nach acht Minuten durch Ex-Davoser Kristian Pospisil in Führung. Norwegen konnte kurz vor der zweiten Pause durch Tinus Luc Koblar ausgleichen. Marek Hrivik schoss die Slowaken dann in der 49. Minute zum Sieg.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Italien – Kanada 0:6

In der Gruppe B in Freiburg weist auch Kanada nach zwei Spielen das Punktemaximum auf. Beim 6:0-Sieg des Rekordweltmeisters gegen Italien ragte der junge Captain Macklin Celebrini mit zwei Toren und einem Assist heraus.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Die Tabelle:

Der Spielplan der Eishockey-WM 2026 in Zürich und Fribourg
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