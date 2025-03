Fribourg bestätigt das Break gegen Bern souverän – Tambellini-Show beim zweiten HCD-Sieg

Das 0:4 war ein Eigentor von EVZ-Verteidiger Gabriel Carlsson. Es passte zum gebrauchten Abend der Zuger. Diese blieben nicht nur einiges schuldig, sondern verloren zu Beginn des zweiten Drittels auch noch Verteidiger Niklas Hansson, der sich wohl am Knie verletzt hat.

Tambellini hatte in der 25. Minute schon zum 1:0 getroffen und zeichnete auch für das 4:0 (47.) verantwortlich. Er war schon Ende September beim 6:2-Sieg in Zug dreimal erfolgreich gewesen. 16 Sekunden nach dem 4:0 traf Chris Egli zum 5:0, worauf Genoni durch Tim Wolf ersetzt wurde.

Nach 40 Minuten gab das Modell der erwarteten Tore bei Davos einen Wert von 1,1 aus, jener von Zug betrug 0,6. Tatsächlich stand es 3:0 für die Bündner. Zwar wäre es vermessen, die Schuld daran dem Zuger Torhüter Leonardo Genoni zuzuschreiben, das 0:2 von Adam Tambellini (28.) hätte er allerdings halten können. Der Kanadier erwischte ihn von der Seite in der nahen Ecke, obwohl die Sicht gut war.

Der HC Davos bestätigt mit einem 5:1-Heimsieg gegen den EV Zug das Break und geht in der Viertelfinalserie 2:0 in Führung. Matchwinner ist der dreifache Torschütze Adam Tambellini.

Die Fribourg-Fans in Feierlaune.

Die Fribourg-Fans in Feierlaune. Bild: keystone

Die Berner Reaktion? Sie blieb aus. Im zweiten Abschnitt, in welchem die Berner Offensive gefordert gewesen wäre, brachten die Berner bloss zwei Torschüsse zu Stande. Reto Berra kam schliesslich zum dritten Playoff-Shutout (29 Paraden). Erst im Finish wurde Berra im Takt geprüft. Noch nie gelangen Berra zwei Shutouts in den gleichen Playoffs.

Jakob Lilja erzielte in der 7. Minute das 1:0. Er fälschte einen Weitschuss-Schlenzer von Ryan Gunderson unhaltbar ab. Nach zwölf Minuten erhöhte Sandro Schmid auf 2:0. Schmid brauchte nach einer brillanten Vorarbeit von Lucas Wallmark den Puck nur noch im offenen Gehäuse zu versorgen.

Erst nach 88 Minuten fiel die Entscheidung am Freitag in Bern im ersten Spiel zu Gunsten Gottérons. Das zweite Duell vor 9262 Zuschauern verlief bedeutend weniger packend und spannend. Schon nach zwölf Minuten führte Gottéron 2:0. Der Schlittschuhclub Bern enttäuschte auf der ganzen Linie. Keiner übernahm Verantwortung, niemand stellte sich dem Freiburger Sturmlauf entgegen.

Der HC Fribourg-Gottéron, das beste Team der National League seit dem Trainerwechsel, führt in der Viertelfinal-Serie gegen den Schlittschuhclub Bern 2:0. Freiburg gewinnt das erste Heimspiel 3:0 und bestätigt das Break vom Freitag.

Fribourg jubelt gegen Bern zum zweiten Mal in Folge.

Fribourg jubelt gegen Bern zum zweiten Mal in Folge. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL

Kevin Schläpfers Magie und die Oltner Melancholie

Arme Leute haben auch ohne Musik tanzen und die Oltner ohne Siege feiern gelernt. Olten hat ein Halbfinal-Drama mit wagnerianischer Dramatik gegen Basel verloren. Weil Olten eben Olten ist und Kevin Schläpfers Magie noch immer wirkt.

Olten demoliert Basel am Dienstag im 6. Halbfinal 7:0 und erzwingt ein 7. Spiel. Torhüter Fabio Haller kann gerade mal 80 Prozent der Pucks stoppen. Am Freitag hält, stoppt, blockiert Fabio Haller alle Pucks. Basel gewinnt 2:0 und zieht in den Final gegen Visp ein.