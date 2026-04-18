In der Saison 2022/23 spielten die Rekordmänner Roman Josi (l.) und Nino Niederreiter (r.) kurz gemeinsam bei den Nashville Predators. Bild: AP

Niederreiter und Josi exakt gleichauf – wie die Schweizer die NHL eroberten

Vor 26 Jahren noch undenkbar, heute Realität: Schweizer Eishockeyspieler haben die NHL erobert. Sie führen Teams als Captains an oder mischen weit oben in der Skorerliste mit. So hat sich das alles entwickelt.

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Torhüter Pauli Jaks schrieb am 29. Januar 1995 Geschichte: Als erster Schweizer absolvierte der Goalie eine Partie in der NHL. Nach 20 Minuten lagen seine Los Angeles Kings 1:4 gegen die Chicago Blackhawks zurück, als der ehemalige Ambri-Junior eingewechselt wurde und neben Grössen wie Wayne Gretzky agierte. Er kassierte zwei Gegentore zum 3:6-Endstand. Es blieb Jaks' einziger Einsatz.

Danach dauerte es bis zur Saison 2000/01, ehe die nächsten Schweizer NHL-Luft schnuppern durften: David Aebischer, Reto von Arx, Michel Riesen und Thomas Ziegler. Aber so richtig durchsetzen konnte sich erst Aebischer 2003/04 und dann ab der Saison 2005/06 natürlich Mark Streit als erster Schweizer Feldspieler, der mehr als 20 NHL-Einsätze verzeichnete.

In der Saison 2008/09 wurde Streit der Schweizer mit den meisten NHL-Einsätzen. 16 Schweizer liefen bis dahin mindestens in einem NHL-Spiel auf, nur drei hatten bis dahin mehr als 70 Einsätze (Streit, Gerber, Aebischer). Erst in der Saison 2023/24 wurde Streit von zwei Landsleuten übertroffen: Roman Josi und Nino Niederreiter zogen an ihm vorbei – und liegen am Ende der Saison 2025/26 gemeinsam an der Spitze.

Wie sich die Regular-Season-Einsätze der Schweizer im Detail entwickelten, zeigt diese Video-Grafik:

Video: watson

Beide sind mittlerweile auch im 1000er-Klub vertreten, jeweils 1030 Regular-Season-Einsätze haben sie auf dem Konto. Damit ist die Schweiz eine von acht Nationen, welche mindestens zwei Spieler mit über 1000 Einsätzen herausbrachte (siehe unten). Von den bisher fast 7900 Spielern, die je in der NHL aufs Eis durften, weisen nur 354 mindestens gleich viele Spiele aus.

Wieder mehr NHL-Einsätze

In der Saison 2023/24 durften sich die damals zwölf Schweizer über insgesamt 826 Einsätze freuen. Mehr gab es noch nie. In der aktuellen Saison waren zehn Schweizer in der besten Liga der Welt im Einsatz. Sie standen total 696 Mal auf dem Eis – eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Es hätten noch mehr Spiele sein können: Doch Roman Josi, Kevin Fiala, Nino Niederreiter und Pius Suter verpassten allesamt mehrere Spiele wegen einer Blessur.

Schweizer Topskorer in der NHL war in dieser Regular Season wie schon im Vorjahr Nico Hischier. Als Einziger übertraf er die 60-Punkte-Marke. Mit etwas Abstand folgen Roman Josi mit 55 Punkten und Timo Meier mit 44 Punkten. Auf Kurs zu einer Top-Saison war Kevin Fiala, doch seine schwere Unterschenkelbruch bei Olympia bremste den Stürmer der Los Angeles Kings jäh aus. Den Schweizer Punkterekord in einer NHL-Saison hält immer noch Roman Josi, in der Saison 2021/22 skorte der Preds-Captain in 80 Spielen sagenhafte 96 Punkte (23 Tore/73 Assists).

Insgesamt zeigt sich, dass die Schweizer seit der Saison 2013/14 regelmässig zu mehr als 500 Einsätzen pro Spielzeit kommen. In dieser Saison wurde sogar die 10'000-Spiele-Marke geknackt. Zuletzt mangelte es aber an neuem Schweizer NHL-Zuwachs. Lian Bichsel ist der einzige Eisgenosse, der sich in den letzten Jahren in der besten Liga der Welt etablieren konnte.

Zwei im 1000er-Klub

Die NHL ist ein schnelllebiges Geschäft. Wie es weitergeht, ist schwierig, vorauszusagen. Die letzten Drafts verliefen aus Schweizer Sicht überwiegend enttäuschend. Trotzdem stehen wir im Vergleich mit anderen europäischen Eishockey-Nationen gut da: Mit Roman Josi und Nino Niederreiter erhielt die Schweiz in der aktuellen als 13. Nation mindestens einen Spieler mit über 1000 Einsätzen.

Wie oben erwähnt dürfen 354 Spieler wie Niederreiter und Josi ebenfalls mindestens 1030 NHL-Einsätze für sich beanspruchen. Mit 288 kommen dabei die allermeisten aus dem Mutterland des Eishockeys, Kanada. 72 stammen aus den USA, die europäischen Nationen folgen erst mit grossem Abstand.