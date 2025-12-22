wechselnd bewölkt-1°
Eishockey

Berner Durststrecke beendet — Lugano nur ein halbes Spiel gefordert

Drake Caggiula (LHC), gauche, lutte pour le puck avec Simon Kindschi (SCB), droite, lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Lausanne HC (LHC) et SC Bern (SCB) ...
Drake Caggiula (LHC), links, kämpft mit Simon Kindschi (SCB), rechts, um den Puck.Bild: keystone

Untersander beendet Berner Durststrecke — Lugano nur ein halbes Spiel gefordert

22.12.2025, 22:3022.12.2025, 22:30
Inhaltsverzeichnis
Lausanne - Bern 2:3 n.V.Lugano - Ajoie 6:1Tabelle

Lausanne - Bern 2:3 n.V.

Dem SC Bern gelingt in der National League ein kleiner Befreiungsschlag. Ramon Untersander führt die Berner als Doppeltorschütze zum ersten Sieg in Lausanne seit 2019.

Untersander glich zu Beginn des Schlussdrittels zum 1:1 aus und traf in der Verlängerung 50 Sekunden vor Spielende auf Vorlage von Marc Marchon zum Sieg. Ausgerechnet Untersander: Der 34-jährige Bündner ist neben Tristan Scherwey einer von nur zwei Spielern, der 2019 beim letzten Sieg des Hauptstadt-Klubs in Lausanne ebenfalls schon zum Team des SC Bern gehört hatte.

Nach den Niederlagen in Lugano und gegen Davos verbesserten sich die bislang unter Trainer Heinz Ehlers nur unmerklich gefestigten Berner in der Tabelle vom 13. auf den 11. Platz. Der Rückstand auf Biel auf dem letzten Play-in-Platz beträgt nur noch einen Punkt. Für Lausanne endete etwas unverhofft eine Serie von sieben Siegen.

Dabei tat sich die zweitschwächste Offensive der Liga auch am Montagabend lange schwer mit dem Toreschiessen. Erst Untersanders Ausgleich in der 42. Minute brach den Berner Bann. Mats Alge liess die Gäste in der Folge mit dem Führungstreffer kurz auf einen Sieg ohne Verlängerung hoffen, doch Drake Caggiula glich für Lausanne noch einmal aus. (sda)

La joie de Ramon Untersander (SCB), centre, apres son but victotieux (2:3), avec Marco Mueller (SCB), gauche et Marc Marchon (SCB), droite, lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de N ...
Die Freude von Ramon Untersander (SCB), Mitte, nach seinem Siegtreffer (2:3), mit Marco Mueller (SCB), links, und Marc Marchon (SCB)Bild: keystone

Lausanne - Bern 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1) n.V.
9600 Zuschauer. - SR Stricker/Hungerbühler, Meusy/Humair. -
Tore: 40. (39:07) Brännström (Zehnder, Bougro) 1:0. 42. Untersander (Rhyn) 1:1. 48. Alge (Füllemann, Scherwey) 1:2. 52. Caggiula (Niku) 2:2. 65. (64:10) Untersander (Marchon) 2:3.
Strafen: keine gegen Lausanne, 2mal 2 Minuten gegen Bern.
PostFinance-Topskorer: Czarnik; Bemström.
Lausanne: Pasche; Baragano, Brännström; Niku, Marti; Vouardoux, Fiedler; Haas; Riat, Czarnik, Caggiula; Hügli, Rochette, Oksanen; Fuhrer, Fuchs, Zehnder; Holdener, Bougro, Douay.
Bern: Reideborn; Loeffel, Lindholm; Untersander, Rhyn; Kindschi, Kreis; Füllemann; Bemström, Aaltonen, Ejdsell; Merelä, Müller, Lehmann; Vermin, Graf, Marchon; Scherwey, Ritzmann, Alge; Schild.
Bemerkungen: Lausanne ohne Heldner, Jäger, Kahun, Prassl und Suomela (alle verletzt), Bern ohne Baumgartner, Häman Aktell, Simon Moser (alle verletzt) und Iakovenko (gesperrt).

Nicht weil es der SCB «verschlafen» hat: Aus diesem Grund wechselte Czarnik nach Lausanne

Lugano - Ajoie 6:1

Nach zwei Niederlagen setzt Lugano seine gute Form in der National League wieder in Punkte um. Beim 6:1 gegen das Schlusslicht Ajoie tun sich die Tessiner nur bis Spielmitte schwer.

David Aebischer brachte Lugano nach anfänglichem, aber nur kurzem Rückstand Sekunden vor Spielmitte mit einem Shorthander mit 2:1 in Führung. Wenig später bediente Aebischer Lorenzo Canonica, und noch im Mittelabschnitt erhöhten Calvin Thürkauf und Michael Sgarbossa auf 5:1.

Wie Aebischer, der auch beim ersten Lugano-Treffer seinen Stock im Spiel hatte, war auch Zachary Sanford an den ersten drei Toren beteiligt.

Nach den Niederlagen gegen die ZSC Lions eroberte sich Lugano damit den 4. Platz zurück. Das abgeschlagene Schlusslicht Ajoie, das auswärts erst dreimal gewonnen hat, verlor im 34. Spiel zum

Lorenzo Canonica (HCL), left, scores a goal, during the regular season National League game between HC Lugano and HC Ajoie at the ice stadium Cornèr Arena in Lugano, Switzerland, December 22, 2025. (K ...
Lorenzo Canonica (HCL), links, erzielt ein Tor während des regulären Saison-Spiels der National League zwischen dem HC Lugano und dem HC Ajoie.Bild: keystone

Lugano - Ajoie 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)
6292 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Brander (FIN), Cattaneo/Bichsel.
Tore: 9. Nättinen 0:1. 11. Sanford (Dahlström, Aebischer) 1:1. 30. Aebischer (Sanford/Unterzahltor!) 2:1. 32. Canonica (Aebischer, Sanford) 3:1. 36. Thürkauf (Alatalo/Powerplaytor) 4:1. 39. Sgarbossa (Sekac, Canonica) 5:1. 51. Aleksi Peltonen (Morini/Unterzahltor!) 6:1.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lugano, 3mal 2 Minuten gegen Ajoie.
PostFinance-Topskorer: Sanford; Honka.
Lugano: Schlegel; Alatalo, Müller; Aebischer, Dahlström; Brian Zanetti, Jesper Peltonen; Fazzini, Sanford, Canonica; Bertaggia, Sgarbossa, Sekac; Simion, Thürkauf, Emanuelsson; Marco Zanetti, Morini, Aleksi Peltonen; Tanner.
Ajoie: Ciaccio; Fey, Honka; Fischer, Nussbaumer; Pilet, Berthoud; Thiry; Hazen, Bellemare, Nättinen; Turkulainen, Devos, Mottet; Sopa, Wick, Cormier; Pedretti, Romanenghi, Bozon; Cavalleri.
Bemerkungen: Lugano ohne Kupari, Perlini (beide verletzt) und Carrick (gesperrt), Ajoie ohne Garessus, Gauthier, Keller, Patenaude, Robin (alle verletzt), Christe (krank) und Friman (überzähliger Ausländer). (sda)

Tabelle

