Buzzerbeater-Eigentor bringt Vegas ersten Sieg gegen Oilers – Hurricanes siegen zu 0

Im zweiten Spiel des Abends gewannen die Carolina Hurricanes 4:0 gegen die Washington Capitals. Herausragende Figur war der dänische Canes-Goalie Frederik Anderse, der sämtliche 21 Versuche der Capitals abwehrte und einen Shutout feierte – darunter auch vier Geschosse von NHL-Rekordtorschütze Alex Ovechkin. Die Hurricanes führen in der Serie nun mit 2:1.

Akira Schmid blieb bei den Golden Knights ein weiteres Mal auf der Bank. Stammtorhüter zeigte mit 17 teils spektakulären Paraden eine gute Leistung. Vegas, das seinerseits 24 Schüsse in diesem Spiel abfeuerte, verlor seinen Kapitän Mark Stone, der bereits im ersten Drittel verletzt ausgewechselt werden musste.

Der Siegtreffer für die Knights durch Reilly Smith fiel sprichwörtlich in letzter Sekunde. Mit der Schlusssirene drückte der Oilers-Star Leon Draisaitl bei einer Rettungsaktion den Puck über die Linie des eigenen Tors. Zuvor hatte Smith zwei Oilers-Verteidiger ins Leere rutschen lassen und auch den Torhüter Stuart Skinner umkurvt.

In der Serie steht es nur noch 2:1 für die Kanadier, die die beiden ersten Spiele auswärts in Las Vegas gewonnen hatten.

Die Vegas Golden Knights mit Ersatzkeeper Akira Schmid gewannen in der dritten Partie der Playoffs-Viertelfinals erstmals. Der NHL-Champion aus dem Jahr 2023 besiegte die Edmonton Oilers 4:3.

Grosser Jubel bei den Vegas Golden Knights – der NHL-Champion von 2023 feiert den ersten Sieg in der Serie gegen Edmonton.

Grosser Jubel bei den Vegas Golden Knights – der NHL-Champion von 2023 feiert den ersten Sieg in der Serie gegen Edmonton. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Niederlage zum Auftakt: Tschechien schlägt die Hockey-Nati in der Verlängerung

Das Schweizer Eishockey Nationalteam verliert erstmals seit neun Jahren ein WM-Eröffnungsspiel. Im dänischen Herning gewinnt Tschechien die Revanche für den letztjährigen Final 5:4 nach Verlängerung

Besser hätte die WM nicht beginnen können. Nach nur 94 Sekunden erzielte ZSC-Verteidiger Christian Marti mit einem Kunstschuss die Führung, in der 18. Minute erhöhte Damien Riat im Nachschuss sogar auf 2:0. Dennoch jubelten am Ende die Tschechen. In der Verlängerung mit nur je drei Feldspielern kombinierten sich die Stars David Pastrnak und Roman Cervenka zum Siegtor.