Leader Davos geht am Genfersee schon wieder baden – der HCD unterliegt auch Lausanne

Der HC Davos verliert zum ersten Mal in dieser Saison zweimal in Folge. In Lausanne unterliegt der Leader nach früher Führung 2:3.

Die Romandie war für den HCD keine Reise wert. 24 Stunden nach der 0:7-Klatsche in Genf gab es auch in Lausanne nichts zu holen. In den ersten 19 Partien der Saison hatten die Davoser immer gepunktet und nur einmal nach Penaltyschiessen verloren. Nun blieb man gleich zweimal in Folge ohne Zähler.

Dabei hatte die Partie für den HCD optimal begonnen. Nach 94 Sekunden nutzte Tino Kessler ein Powerplay mit einem Ablenker zur frühen Führung. Lausanne brauchte den in dieser Saison bisher äusserst überzeugenden Théo Rochette für eine Initialzündung. In der 12. Minute zog der 23-jährige Schweiz-Kanadier alleine auf Goalie Luca Hollenstein, bezwang diesen im zweiten Anlauf und markierte sein bereits 13. Saisontor.

Im Mitteldrittel brachten Erik Brännström (29.) und Austin Czarnik den Playoff-Finalisten der letzten zwei Saisons letztlich vorentscheidend 3:1 in Führung. Der bei seinem Ex-Klub SC Bern so schmerzlich vermisste Topskorer entwischte 56 Sekunden vor der zweiten Pause in Unterzahl.

Im Schlussdrittel verkürzte Davos erneut in Überzahl durch Valentin Nussbaumer nochmals auf 2:3 (53.), mehr gelang aber nicht mehr. Lausanne gelang damit die bessere Reaktion auf eine schwache Leistung am Dienstag (1:6 in Biel). Einziger Wermutstropfen: In der Mitte des letzten Drittels musste Rochette nach einem korrekten Check von Sven Jung vom Eis und kehrte nicht zurück.

Lausanne – Davos 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

9600 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Öhlund (SWE), Duc/Urfer.

Tore: 2. Kessler (Frick, Asplund/Powerplaytor) 0:1. 12. Rochette (Riat, Heldner) 1:1. 29. Brännström (Kahun, Caggiula) 2:1. 40. (39:04) Czarnik (Caggiula/Unterzahltor!) 3:1. 53. Nussbaumer (Tambellini, Fora/Powerplaytor) 3:2.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Lausanne, 2mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Czarnik; Stransky.

Lausanne: Hughes; Heldner, Brännström; Niku, Marti; Baragano, Sansonnens; Vouardoux; Kahun, Czarnik, Caggiula; Riat, Rochette, Oksanen; Fuchs, Jäger, Zehnder; Holdener, Bougro, Douay.

Davos: Hollenstein; Fora, Frick; Gross, Dahlbeck; Barandun, Jung; Minder; Stransky, Corvi, Lemieux; Kessler, Asplund, Knak; Nussbaumer, Ryfors, Tambellini; Frehner, Egli, Gredig; Parrée.

Bemerkungen: Lausanne ohne Fiedler, Haas, Hügli, Prassl und Suomela (alle verletzt), Davos ohne Andersson und Zadina (beide verletzt). Davos ab 58:55 ohne Torhüter. (ram/sda)

