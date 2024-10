National League: Der ZSC gewinnt gegen den SC Bern in der Verlängerung

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Der SC Bern hätte sich den Sieg durchaus verdient gehabt. Er machte ab der 39. Minute einen 0:3-Rückstand wett. Waltteri Merelä kurz vor der zweiten Pause und zweimal Yanick Sablatnig in den fünfeinhalb Minuten danach brachten die Berner wieder zurück in den Match, den sie etwas fahrlässig aus der Hand gegeben hatten.

Das letzte Wort gehörte doch noch dem Meister und Leader: Nach 3:30 Minuten in der Verlängerung traf der ZSC-Topskorer Derek Grant zum Sieg und sicherte den Zürchern den Bonuspunkt. Überraschend kam das rein statistisch nicht: Während die Zürcher nun sechs ihrer sieben Matches nach Overtime gewonnen haben, warten die Berner auch nach dem siebten Anlauf auf den Zusatzpunkt in Verlängerung oder Penaltyschiessen.

Comeback perfekt! Marcel Hirscher bestätigt Start in Sölden

Marco Odermatt hat einen zusätzlichen Konkurrenten: Marcel Hirscher bestätigt sein Comeback schon am Sonntag beim Riesenslalomauftakt in Sölden.

Lange gab es Verwirrung um das mögliche Comeback von Ski-Superstar Marcel Hirscher. Nun herrscht Klarheit. Der 35-Jährige steht beim Saisonauftakt in Sölden am Sonntag am Start.