Philadelphia Flyers erzwingen siebtes Spiel



NHL

Philadelphia Flyers erzwingen siebtes Spiel

In den Playoffs um den Stanley Cup erzwingen die Philadelphia Flyers gegen die New York Rangers mit einem 5:2-Heimsieg ein siebtes Spiel.

Damit steht erst in der Nacht auf Donnerstag fest, ob Mark Streit (Philadelphia) oder Raphael Diaz (New York Rangers) allenfalls zu einem Thema für das Eishockey-Nationalteam an der WM in Minsk (WRuss) wird.

In Spiel sechs spielte Streit unauffällig; von allen eingesetzten Verteidigern der Philadelphia Flyers erhielt er am wenigsten Eiszeit. Diaz musste wie bislang immer in den Playoffs als überzähliger Akteur auf der Tribüne Platz nehmen.

Die Vorentscheidung fiel diesmal früh. Schon nach 35 Minuten führten die Philadelphia Flyers mit 4:0; Flügelstürmer Wayne Simmonds erzielte einen Hattrick (1:0, 2:0 und 4:0). Für das siebente Spiel vom Mittwochabend Ortszeit dislozierten die beiden Teams wieder in den New Yorker Madison Square Garden. (si/syl)

