Diese 3 Namen kommen für das NHL-Team in Utah noch in Frage

Die Fans dürfen bei der Auswahl mitreden. Am Heimspiel vom Mittwoch, sowie an den kommenden drei Heimspielen (1. Februar, 3. Februar und 5. Februar), dürfen die Zuschauer im Delta Center zwischen den drei Namen und zwei Logo-Optionen auswählen. Ein Logo – angeblich soll es trotzdem ein Yeti-Motiv sein – passe zu dem Namen Utah Hockey Club und Utah Wassatch. Die Utah Mammoth hätten stattdessen logischerweise ein Mammut im Logo. Bilder der Logos sind noch nirgends durchgesickert.

Welcher Name gefällt dir am besten?

Von diversen Namensvorschlägen kristallisierten die Utah Yetis sich bald als Favorit heraus, um nach dieser Saison den Hockey Club abzulösen. Doch das US-Patentamt machte nun einen Strich durch diese Pläne. Wegen einer Verwechslungsgefahr mit der Marke Yeti, die Kühlboxen, Thermosbecher und Trinkware herstellt, wurde dem NHL-Team verboten, sich ebenfalls so zu nennen. Das gilt für Yeti in Einzahl, wie auch für die Pluralform Yetis.

29. Januar 1995: Pauli Jaks, Los Angeles Kings – Pauli Jaks schreibt am 29. Januar 1995 Schweizer Eishockeygeschichte: Als erster Schweizer überhaupt kommt er in der NHL zum Einsatz. Für die Los Angeles Kings darf er gegen die Chicago Blackhawks nach der ersten Drittelspause 40 Minuten lang das Tor hüten. Er kassiert zwei Gegentreffer und sollte nie mehr einen Fuss auf NHL-Eis setzen.

29. Januar 1995: Pauli Jaks, Los Angeles Kings – Pauli Jaks schreibt am 29. Januar 1995 Schweizer Eishockeygeschichte: Als erster Schweizer überhaupt kommt er in der NHL zum Einsatz. Für die Los Angeles Kings darf er gegen die Chicago Blackhawks nach der ersten Drittelspause 40 Minuten lang das Tor hüten. Er kassiert zwei Gegentreffer und sollte nie mehr einen Fuss auf NHL-Eis setzen.

18 Champions-League-Spiele an einem Abend – auch für TV-Anbieter Blue eine Challenge

Der heutige Champions-League-Abend, am 29. Januar, hat es in sich. Aufgrund des neuen Modus, bei dem alle 36 Mannschaften in einer Liga spielen, müssen am letzten Spieltag, um Absprachen zu verhindern, alle 18 Spiele gleichzeitig über die Bühne gehen.