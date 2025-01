Welche Raubkatze ist bissiger? Die SCL Tigers empfangen die ZSC Lions

Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Hirschi feiert für sein Schweizer Team schon den 1. Sieg: «Der Druck auf mir ist höher»

Im ersten Rennen für das Schweizer Tudor Pro Cycling Team feierte Marc Hirschi seinen ersten Sieg. Im Interview spricht er über seinen Wechsel und die mögliche Rückkehr an die Tour de France.

Ein Lachen im Gesicht, zwei Fäuste in der Luft: In seinem ersten Rennen der Saison gewinnt Marc Hirschi sogleich. Im Valencia-Klassiker sprintet der Berner Veloprofi zum Sieg – in seinem ersten Rennen für seinen neuen Arbeitgeber. Für Hirschi ist es der perfekte Beginn einer neuen Zeit, nachdem er im Winter von UAE Emirates zum Schweizer Tudor Pro Cycling Team wechselte. Im Interview spricht Marc Hirschi über den Transfer, die Verhandlungen mit seinem Mentor Fabian Cancellara und seine Ambitionen für die Tour de France.