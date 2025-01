Lausanne gewinnt Spitzenkampf beim ZSC + Fribourg schlägt Lugano klar + Servette siegt

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Im ersten Abschnitt, als der Zürcher SC noch geführt hatte, entrollten die Fans ein Transparent und wünschten dem (krankheitshalber zurückgetretenen) ehemaligen Headcoach Marc Crawford in einer berührenden Aktion alles Gute. Sein Nachfolger, Marco Bayer, erwischte bei den Lions keinen guten Start: Auf das 2:4 in Freiburg folgte die Niederlage im ersten Heimspiel. Zwei Meisterschaftsspiele hintereinander verlor Crawford seit dem 21. Januar des Vorjahres nur ein einziges Mal verloren.

Die Partie vor 12'000 Zuschauern in der Arena hielt, was der Spitzenkampf versprochen hatte. Die Partie begann rassig und wurde immer besser, schneller, umkämpfter. Die ZSC Lions erspielten sich lange Zeit die besseren Möglichkeiten und führten nicht unverdient durch ein Goal von Jesper Frödén 1:0. Bis zur 39. Minute behielt dieses 1:0 Bestand. Ahti Oksanen gelang dann aber 71 Sekunden vor der zweiten Pause der Ausgleich für Lausanne. Und in der 48. Minute brachte Antti Suomela in Überzahl die Waadtländer in Führung, als auch Zürichs Goalie Simon Hrubec kurz die Übersicht verlor.

In der Schweizer Eishockey-Meisterschaft gewinnt Lausanne das Spitzenspiel in Zürich gegen die ZSC Lions mit 2:1. Plötzlich liegt Lausanne sechs Punkte voraus. Fribourg feiert beim ebenfalls kriselnden Lugano einen deutlichen Erfolg und auch Servette holt wichtige Punkte.

Geheimnis um Österreichs Adler: Was steckt hinter der Dominanz?

An der Vierschanzentournee ist Halbzeit. In den ersten beiden Springen gaben die Österreicher so sehr den Ton an, dass ihnen von der Konkurrenz schon vorgeworfen wird, zu betrügen.



Wer die Weltcup-Resultate des Winters studiert, fühlt sich unweigerlich an die Kultkomödie «Man spricht deutsh» erinnert. Von den 36 Podestplätzen der bislang zwölf Einzelspringen des Winters gingen sagenhafte 22 an Österreich, neun an Deutschland, vier an den Schweizer Gregor Deschwanden und nur ein einziger an einen «Externen». Der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal belegte in Titisee-Neustadt den dritten Platz.