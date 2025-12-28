wechselnd bewölkt-3°
Spengler Cup: HCD schlägt Team Canada verpasst aber den Gruppensieg

epa12616314 Davos&#039; players celebrate after Davos&#039; Rasmus Asplund, second from right, scored during the match between Team Canada and HC Davos at the 97th Spengler Cup ice hockey tournament i ...
Der HC Davos gewinnt den Klassiker am Spengler Cup dank starker Schlussoffensive.Bild: keystone

Der HCD schlägt Team Canada – verpasst den Gruppensieg aber wegen eines Tors

Gastgeber Davos feiert am Spengler Cup gegen das Team Canada einen 4:1-Prestigesieg. Dennoch reicht es nicht zum Gruppensieg.
28.12.2025, 22:4628.12.2025, 23:20

Dank einer starken Schlussphase setzt sich der HC Davos 4:1 gegen Team Canada durch. Lange waren die beiden Teams im Klassiker des Spengler Cups gleichauf. Filip Zadina brachte die Gastgeber erst 3,7 Sekunden vor Schluss des 1. Drittels in Führung, im Mitteldrittel dauerte es keine zwei Minuten, bis dem Kanadier Nikolas Brouillard der Ausgleich gelang.

Zadina trifft kurz vor Ende des 1. Drittels.Video: SRF

Bis zur 46. Minute blieb es bei diesem 1:1, mit dem Team Canada den Gruppensieg auf sicher gehabt hätte. Der HCD hatte aber etwas dagegen, wollte er die Gruppe kaum als Letzter abschliessen. Im Schlussdrittel drehten der Leader der National League auf und ging durch Rasmus Asplund in der 46. Minute wieder in Führung.

Asplund lanciert die Davoser Schlussoffensive.Video: SRF

Etwas später verlor Team-Canada-Goalie Jacob Reimer nach einem Abschluss von Simon Knak kurz den Überblick, Yannick Frehner wusste dies zu nutzen und schob die auf der Torlinie frei liegende Scheibe zum 3:1 ins Tor. In der Schlussminute erhöhte Matej Stransky dann mit einem Treffer ins leere Tor erneut, dabei blieb es aber – obwohl die Davoser ebenfalls noch den Goalie durch einen sechsten Feldspieler tauschten.

Frehner schiebt den Puck ins Tor.Video: SRF

Mit dem 4:1-Sieg zieht Davos zwar an Team Canada vorbei, verpasst aber den Gruppensieg, der an die U.S. Collegiate Selects geht. Die Davoser treffen am Montagabend im Viertelfinal nun auf IFK Helsinki, die Kanadier bekommen es am Nachmittag mit Sparta Prag zu tun. Die College-Auswahl aus den USA steht hingegen wie Fribourg-Gottéron bereits sicher im Halbfinal.

Team Canada - Davos 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Davos. 6267 Zuschauer (ausverkauft). SR Kaukokari/Kova (FIN), Schlegel/Dapuzzo.
Tore: 20. (19:56) Zadina (Ryfors, Dahlbeck) 0:1. 22. Brouillard (Hicketts) 1:1. 46. Asplund (Stransky) 1:2. 51. Frehner (Knak, Nussbaumer) 1:3. 60. Stransky (Corvi) 1:4 (ins leere Tor).
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Team Canada, 3mal 2 Minuten gegen Davos.
Team Canada: Reimer; Addison, Allan; Hicketts, Brouillard; Livingstone, Bourque; Foudy, Grant, Shaw; Chicoine; Richard, Sgarbossa, Caggiula; Clarke, Peca, Seney; Fritz, Schnarr, Andreoff; Morley.
Davos: Hollenstein; Fora, Gross; Frick, Dahlbeck; Andersson, Jung; Barandun; Stransky, Asplund, Kessler; Frehner, Corvi, Tambellini; Zadina, Ryfors, Lemieux; Huuhtanen, Nussbaumer, Knak; Komarov. (nih/sda)

Fribourg schlägt Helsinki in hitzigem Spiel knapp und steht am Spengler Cup im Halbfinal
Mehr Eishockey:
Themen
6
