Die USA sind zum dritten Mal Olympiasieger im Frauen-Eishockey. Das Team von Trainer John Wroblewski bezwingt im Final den Erzrivalen Kanada 2:1 nach Verlängerung.
Die Frauen nahmen im Eishockey zum achten Mal an Olympischen Winterspielen teil, zum siebenten Mal hiess der Final Kanada gegen die USA, wobei die Amerikanerinnen zum dritten Mal nach 1998 und 2018 gewannen. Den Siegtreffer schoss Megan Keller in der 5. Minute der Overtime. Sie vernaschte herrlich die kanadische Verteidigerin Claire Thompson und erwischte Torhüterin Ann-Renée Desbiens zwischen den Schonern. Keller ist Teamkollegin der Schweizerin Alina Müller bei den Boston Fleet. Müller hatte im Bronzespiel gegen Schweden ebenfalls in der Verlängerung mit dem 2:1 für die Entscheidung gesorgt.
Megan Keller scores in OT to give the USA the gold medal in Women's hockey
