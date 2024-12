Der Assistent wird zum Chef: Michael Liniger folgt beim EVZ nächstes Jahr auf Dan Tangnes. Bild: keystone

EVZ klärt Nachfolge für Trainer Dan Tangnes: Assistent Michael Liniger übernimmt

Der EV Zug hat einen Nachfolger für Dan Tangens gefunden. Assistent Michael Liniger wird ab der nächsten Saison der neue Cheftrainer.

Mehr «Sport»

Liniger, der seit 2023 als Assistent beim EVZ tätig ist, unterschrieb einen bis 2027 datierten Vertrag. Für den 45-Jährigen ist der Posten als Cheftrainer in der National League eine Premiere. Erfahrung in dieser Position hat der Emmentaler aber bereits eine Liga tiefer bei den GCK Lions gesammelt. «Ich freue mich sehr, diese Challenge anzunehmen – umso mehr, da es beim EVZ sein wird», wird Liniger in der Klubmitteilung zitiert.

Liniger, der in seiner aktiven Karriere über 700 NLA-Spiele für Langnau, Ambri und Kloten bestritt, gehörte zuletzt auch zum Trainerstab der Schweizer Nationalmannschaft und feierte im Mai den Gewinn der WM-Silbermedaille. Als Zuger Cheftrainer wird er aber künftig nicht mehr fürs Nationalteam im Einsatz stehen.

Der bisherige Coach Dan Tangnes hatte den Verein im November aus familiären Gründen um eine vorzeitige Terminierung seines bis 2026 laufenden Vertrags gebeten. Der Norweger, der 2018 zu den Zugern stiess und mit ihnen die Meistertitel 2021 und 2022 gewann, hat kürzlich einen ab der kommenden Saison beginnenden Vertrag beim norwegischen Klub Rögle BK unterschrieben. (nih/sda)