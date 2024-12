Die Schweigeminute wird von einem Fan gestört. Video: twitter

Fussballfans reagieren perfekt auf «Deutschland den Deutschen»-Ruf während Schweigeminute

Aufgrund des Anschlags bei einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg fanden am Wochenende in den deutschen Fussballstadien Schweigeminuten statt. In Essen kam es zu einem Eklat.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Im Spiel der deutschen dritten Liga zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 des VfB Stuttgart kam es schon vor dem Spiel zu einem Eklat. Aufgrund des Anschlags in Magdeburg fand im Stadion an der Hafenstrasse eine Schweigeminute statt. In dieser soll ein Fan «Deutschland den Deutschen» gerufen haben, eine völkische Parole. Sofort reagierte die Mehrheit der Fans mit «Nazis raus»-Rufen im Stadion, brüllte den Mann nieder.

Video: twitter

Rot-Weiss Essen reagierte schnell. Auf der Plattform X teilte der Revierklub mit: «Die Person, die während der Schweigeminute vor dem Anpfiff der Partie einen volksverhetzenden Ausruf getätigt hat, wurde vom Ordnungsdienst identifiziert und zur Stadionwache gebracht.» Die Person erhalte Hausverbot «und eine Anzeige wegen Volksverhetzung», so RWE.

Am Freitag war in Magdeburg ein Mann mit dem Auto in einen Weihnachtsmarkt gefahren und hat dabei fünf Menschen getötet und über 200 verletzt. Aus diesem Grund fanden am Wochenende in den deutschen Fussballstadion vor den Spielen Schweigeminuten statt. (nih)