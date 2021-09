Mildes Urteil nach rassistischer Geste erzürnt die Eishockey-Welt

Es hagelt Kritik: Der Absturz im Kanton Aargau erschüttert die nationale SVP

Der Polterstil von Andreas Glarner stösst auf Widerstand. Es gibt aber auch Zweifel am Corona-Kurs und an der Polemik gegen die Städte.

Der Rückschlag kommt unerwartet. In den kantonalen Wahlen vom vergangenen Herbst verzeichnete die Aargauer SVP entgegen den Voraussagen nur geringe Verluste. Nun kommt es aber knüppeldick.

Der Aargau ist eine Hochburg der Volkspartei. Am vergangenen Sonntag wurden in den lokalen Wahlen gleich reihenweise Gemeinderäte abgewählt. Vermeintlich aussichtsreiche Kandidaten für die Exekutiven stürzten ab. In den Parlamenten der Aargauer Städte dasselbe Bild: Die SVP verliert quer durch den Kanton Sitze.