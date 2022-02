Timo Meier schnappt sich den Puck seines historischen Auftritts. Bild: keystone

Fünffache Timo-Time – das waren die NHL-Highlights im Januar

Die National Hockey League ist die beste Eishockeyliga der Welt. Doch die Chance, etwas zu verpassen, ist aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika gross. Deshalb fassen wir immer Ende des Monats die grössten Highlights der letzten Wochen zusammen.

Du kennst nach der Premiere Ende Januar den Drill bereits: Wir geben jeweils eine Auswahl der fünf besten Tore, spektakulärsten Saves, grossartigsten Highlights von Schweizern und anderen Spielern sowie der unfassbarsten Bloopers (Patzer). Du als User darfst dann abstimmen, welches Video das beste des Monats ist. Zudem küren wir jeweils die drei besten Spieler und das Team des Monats.

Einige von euch äusserten auch den Wunsch, eine Kategorie «Check des Monats» oder «Fight des Monats» einzuführen. Daran haben wir zuerst auch gedacht. Allerdings ist es einerseits schwierig, davon gute Videos zu finden. Und andererseits tun wir uns auch etwas schwer damit, etwas zu zelebrieren, wovon Spieler unter Umständen bleibende Schäden davontragen. Wenn es mal eine herrlichen, fairen Check zu bestaunen gibt, dann nehmen wir diesen in die allgemeinen Highlights.

Heute blicken wir auf den Januar zurück.

Tor des Monats

Zegras vs. Montreal

Im letzten Monat hatten wir Trevor Zegras mit dem Lacrosse-Assist auf Sonny Milano. Diesen Monat entschied sich der Anaheim-Rookie, den Puck gleich direkt von hinterm dem Tor zu versenken.

Robertson vs. Buffalo

Hat Tyler Seguin Fussball geschaut? Der Pass auf Kollege Jason Robertson ist eigentlich eine Flanke. Doch Robertson hat keine Mühe, den Puck volley im Tor unterzubringen.

Makar vs. Chicago

Cale Makar beendet die Partie gegen Chicago und fast auch die Karriere von Hawks-Stürmer Kirby Dach.

DeBrincat vs. Arizona

Alex DeBrincat und Dylan Strome hatten gegen Arizona Lust auf eine Runde Baseball.

Larkin vs. Dallas

Dylan Larkin von den Detroit Red Wings lässt die ganze Mannschaft der Dallas Stars alt aussehen.

Save des Monats

Campbell vs. Colorado

Jack Campbell ist gegen die Colorado Avalanche eigentlich komplett ausser Position. Der Toronto-Goalie wirft sich einfach irgendwie in den Schuss und hält.

Fucale vs. Minnesota

Es gibt wenig besseres, als einen spektakulären Save in der Verlängerung auszupacken und die Siegchancen deines Teams zu wahren. Auftritt: Zach Fucale.

Bergeron vs. Washington

Patrice Bergeron gilt als einer der besten Defensivstürmer der Welt. Hier bewahrt er Boston vor einem sicher geglaubten Gegentor.

Merzlikins vs. Carolina

Nicht einen, sondern gleich zwei Saves muss Elvis Merzlikins gegen Carolina auspacken.

Varlamov vs. Philadelphia

Semyon Varlamov rettet gegen Philadelphia aber wirklich im allerletzten Moment.

Schweizer Highlights des Monats

Hischier vs. Washington

In einem umkämpften Spiel direkt nach dem längeren Corona-Unterbruch über die Festtage, schiesst Nico Hischier New Jersey gegen Washington in der Verlängerung zum Sieg.

Suter vs. San Jose

101 Spiele lang haben die Detroit Red Wings keinen Shorthander mehr erzielt. Dann kommt Pius Suter.

Meier vs. Los Angeles

Eins, zwei, drei, vier, fünf Tore. Timo Meier läuft gegen LA zur ganz grossen Show auf und sorgt für Sharks- und Schweizer NHL-Geschichte.

Kurashev vs. Columbus

Philipp Kurashev gewinnt gegen Columbus das Laufduell, setzt sich durch und bedient Calvin de Haan mit einem wunderbaren Assist.

Fiala vs. Anaheim

Kevin Fiala hat nun bereits acht Spiele in Folge gepunktet. Dieses Tor gegen Anaheim war eines der schönsten der laufenden Serie.

Highlight des Monats

Hier erlaube ich mir eine kurze Einführung: Was ist ein Highlight des Monats? Kurz gesagt sind es spektakuläre Aktionen und Momente, die nicht Tore oder Saves sind. Also: Assists, technische Schmankerl, korrekte Checks oder Meilensteine.

McCauley in Detroit

Wes McCauley ist kein Spieler, sondern ein Schiedsrichter. Der 50-jährige Kanadier gilt als einer der besten Eishockey-Refs der Welt – auch, weil er die Spiele immer mit einer Prise Humor angeht. So auch bei der Ankündigung dieser Strafe.

Popovici in Seattle

Die 22-jährige Medizinstudentin Nadia Popovic sass beim allerersten NHL-Heimspiel der Seattle Kraken direkt hinter der Bank der gegnerischen Vancouver Canucks. Dort fiel ihr am Nacken von Canucks-Materialwart Brian Hamilton eine verdächtige Geschwulst auf. Sie machte ihn darauf aufmerksam und riet ihm, das medizinisch abzuklären.

Genau dies tat Hamilton und tatsächlich: Die Geschwulst stellte sich als Hautkrebs heraus und konnte sofort entfernt werden. Der Materialwart wandte sich daraufhin an die Öffentlichkeit und wollte die Person finden, die ihm möglicherweise das Leben gerettet hat. Innert kürzester Zeit wurde Popovici gefunden und an das nächste Seattle-Heimspiel gegen Vancouver eingeladen. Dort überreichten ihr die beiden Teams eine Geldsumme von 10'000 Dollar, die in Popvicis Medizinstudium fliessen.

Marchand vs. Kind

Bard Marchand gilt auf dem Eis als einer der mühsameren und unangenehmeren Gegenspieler. Neben dem Eis hat der Boston-Stürmer aber durchaus Sinn für Humor. Hier erlaubt er sich ein Spässchen mit einem Kind, dass ihm nach dem Aufwärmen ein Handy entgegenstreckt.

Gustafsson vs. Seattle

Keine Angst, wir haben auch noch spielerische Highlights gefunden. Dieser Poke-Check und Assist von Chicago-Verteidiger Erik Gustafsson ist ein Zungenschnalzer.

Huberdeau vs. Carolina

Floridas Jonathan Huberdau spielt eine unfassbare Saison, hat nach 46 Spielen schon 63 Punkte auf dem Konto. Ebenfalls schier unfassbar ist dieser Pass auf Anthony Duclair.

Blooper des Monats

Unter die Kategorie der Blooper (Patzer, Schnitzer) zählen sämtliche Aktionen, die – diplomatisch ausgedrückt – suboptimal verlaufen sind.

De Haan vs. Chicago

Es gibt Dinge, die man schon im tiefsten Juniorenalter lernt. Zum Beispiel, dass man nicht einfach blind einen Pass in den eigenen Slot spielen sollte. Das hat auch Chicagos Calvin de Haan wieder einmal erfahren.

Tkachuk vs. Ottawa

Gegen den eigenen Bruder ein NHL-Spiel zu bestreiten ist speziell, manchmal auch speziell schmerzhaft. Hier haut Matthew Tkachuk seinem Bruder Brady den Stock zwischen die Beine.

Hagelin vs. Minnesota

Es gibt sie selten, die wirklich lupenreinen Eigentore im Eishockey. Doch Washingtons Carl Hagelin schafft bei angezeigter Strafe gegen Minnesota genau das.

Koskinen vs. NY Rangers

Greg McKegg gibt Edmonton-Goalie Mikko Koskinen einen leichten Schubser in den Rücken und der lässt sich fallen wie ein Kartoffelsack.

Columbus vs. sich selbst

Die Columbus Blue Jackets gingen in Carolina mächtig unter. Selbst das Rausnehmen des Torhüters etwas mehr als drei Minuten vor dem Ende funktionierte nicht richtig. Elvis Merzlikins kollidierte mit dem eigenen Verteidiger.

Spieler des Monats

Bryan Rust (RW), Pittsburgh Penguins

Der Flügel der Penguins spielt eine sehr gute Saison und hatte einen noch besseren Januar. In nur elf Spielen sammelte der 29-Jährige zehn Tore und elf Assists.

Bild: keystone

Cale Makar (D), Colorado Avalanche

Mit nur 23 Jahren hat Cale Makar schon gute Argumente, der beste Verteidiger der NHL zu sein. Er ist bereits jetzt ein kompletter Spieler und hat einen starken Januar hinter sich. 16 Spiele, fünf Tore und zwölf Assists sind seine Bilanz. Zwei der fünf Treffer waren zudem Siegtore in der Verlängerung.

Bild: keystone

Sergei Bobrovsky (G), Florida Panthers

Die Florida Panthers haben in der NHL bislang die meisten Punkte gesammelt. Einer der Gründe dafür ist Goalie Sergei Bobrovsky. Der russische Routinier stand bei elf Partien zwischen den Pfosten und verlor dabei nur einmal.

Bild: keystone

Team des Monats

Colorado Avalanche

Die Colorado Avalanche haben einen unglaublichen Lauf. Seit dem 14. Januar haben sie nicht mehr verloren und zehn Siege aneinander gereiht. Überhaupt gab es im Januar nur eine Niederlage (nach Verlängerung gegen Nashville). Zuhause haben die «Avs» nun schon 18 Spiele in Serie gewonnen.

