Sport

Eismeister Zaugg

National League: Playoff-Start erst am 17. März und dafür «Best of 5»?



Bild: KEYSTONE

Eismeister Zaugg

Starten die Playoffs erst am 17. März und dafür im Modus «Best of 5» statt «Best of 7»?

Die Qualifikation wird mit Geisterpartien zu Ende gespielt. Am Montag entscheiden die Klubs das weitere Vorgehen. Eine mögliche Lösung: der Playoff-Start wird hinausgeschoben.

Die Einnahmeverluste aus den zwei letzten «Geisterrunden» sind verkraftbar. Der SC Bern hat für diesen Fall sogar eine Versicherung abgeschlossen. SCB-Manager Marc Lüthi schränkt allerdings ein: «Wir können eine Schadensumme anmelden. Aber die wird bei weitem nicht reichen, um den Einnahmeausfall beim Spiel gegen Gottéron zu decken.»



Bild: KEYSTONE

Wie jene entschädigt werden, die bereits ein Ticket für die Spiele von heute und morgen Abend gekauft haben, ist noch offen. Marc Lüthi sagt, es geben mehrere Optionen. Von Geld zurück bis zur Möglichkeit, mit der gekauften Eintrittskarte nächste Saison bis Ende Dezember ein Qualifikationsspiel zu besuchen. «Wir haben uns noch nicht entschieden, wie wir vorgehen und wir wollen abklären, wie es andere Klubs handhaben.»

Wie weiter? Bis zum 15. März sind nur Geisterspiele möglich. Geplant ist der Playoff-Start am nächsten Samstag, 7. März. Am Montag treffen sich die Klubvertreter zu einer ausserordentlichen Liga-Versammlung, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Klar ist: entweder können jeweils alle Partien einer Playoff-Runde gespielt werden – oder keine. Die Verschiebung von einzelnen Spielen wäre in der Qualifikation machbar. Während der Playoffs nicht mehr.

Folgende Lösungen werden diskutiert: Der Playoffstart wird um zehn Tage auf den ersten möglichen Termin nach dem 15. März verschoben. Etwa auf den Dienstag, 17. März. Nach aktuellem Spielplan ist das 7. Finalspiel auf den 23. April terminiert, die 7. Partie der Liga-Qualifikation auf den 24. April. Die WM in Zürich und Lausanne beginnt am 8. Mai.

Beginnen die Playoffs zehn Tage später, wird die Zeit mit einem «Vollprogramm» zu knapp. Denkbar ist deshalb eine Verkürzung der Serien von Best of Seven auf Best of Five. Oder zumindest des Halbfinals oder Finals. Im Sinne der Ausgeglichenheit der Liga wäre es besser, die Viertelfinals über die volle Länge zu spielen und allenfalls den Halbfinal und den Final zu kürzen.

Bild: KEYSTONE

Heikler ist die Situation in der Swiss League. Weil hier die Playoffs bereits begonnen haben. Die Viertelfinals werden noch in Geisterspielen beendet. Offen ist nun ob mit den Halbfinals bis nach dem 15. März zugewartet wird. Auch dieser Entscheid wird Sache der Liga-Versammlung sein.

Was ist, wenn im Extremfall der Rest der Meisterschaft ausfällt? Diesen Fall hatten wir bis heute noch nie: 1940 fiel die gesamte Meisterschaft wegen der Mobilmachung (2. Weltkrieg) aus.

Kann die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt werden, kann der Qualifikations-Sieger zum Meister ausgerufen werden. Auf jeden Fall sollten die Klotener jetzt schon hockeypolitisch aktiv werden und den Vorschlag vorbereiten, am grünen Tisch aufzusteigen. Als Qualifikationssieger würden sie ja bei einem Abbruch der Meisterschaft um die Chance gebracht, um den Aufstieg zu spielen. Also sollten sie aufsteigen dürfen.

Bild: KEYSTONE

Dann wäre würde die nächste Qualifikation halt mit 13 Teams gespielt und mit Notrecht könnte eine Modusänderung durchgebracht werden, die für das Frühjahr 2021 einen definitiven Absteiger vorsieht (der Verlierer der Playouts) und der Sieger der Playouts müsste die Liga-Qualifikation bestreiten. Eine Qualifikation mit 13 Teams ist organisatorisch überhaupt kein Problem – lediglich Spielplanchef Willi Vögtlin wird in seinem Büro leise fluchen, weil er die Spieldatenpläne für die nächste Saison, die er schon fertig hat, neu überarbeiten muss. Aber das ist ihm zuzumuten.

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

Abonniere unseren Newsletter