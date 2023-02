Er wechselt aus Schweden zum EV Zug: Carter Camper. Bild: www.imago-images.de

Eismeister Zaugg

Kunst statt Kraft – Zug holt Carter Camper

Zug ersetzt den slowakischen Flügel Peter Cehlarik (27) durch den amerikanischen Center Carter Camper (34).

Klaus Zaugg

Schwedische Gewährsleute melden in der Tageszeitung Aftonbladet sogar offiziell und auch der EV Zug bestätigt: Der Amerikaner Carter Camper (34) wechselt bis Saisonende in die National League.



Der neue Stürmer des Meisters hat fast keine NHL-Vergangenheit (3 Spiele, 1 Tor), tingelte durch die Farmteams und hat zuletzt in Schweden während drei Jahren sein bestes Hockey gespielt. Carter Camper kam in der besten seiner drei Saisons bei Leksands auf einen Punkt pro Spiel. Diese Saison sind es 27 Punkte in 41 Partien.

Weil bei Leksands nicht mehr Geld ausgegeben wird als eingenommen worden ist, wird der kleine Mittelstürmer (175 cm, 80 kg) nun für Zug frei: Leksands hat von den Zugern Peter Cehlarik übernommen und gibt deshalb Carter Camper vorzeitig aus dem noch bis Ende Saison laufenden Vertrag frei. So oder so wäre sein Kontrakt im Zuge der Verjüngung nicht mehr verlängert worden. Rund um Leksands gibt es einen Scherz: Kauft der Klub einen Spieler ein, bangen die Menschen. Weil sie befürchten, nun müsse aus Kostengründen eine Schule oder ein Kindergarten geschlossen werden. Nun bleiben – wie bei allen bisherigen Transfers – natürlich alle Bildungseinrichtungen offen.

Er geht den umgekehrten Weg und wechselt nach Schweden: Peter Cehlarik. Bild: keystone

Mit Carter Camper bekommen die Zuger einen kompletten Stürmer, der sein bestes Hockey in der Center-Position spielt. Aber auch als Flügel eingesetzt werden kann. Durchaus typähnlich wie Marc Michaelis, der auf nächste Saison von Langnau nach Zug wechselt. Wie Michaelis hat auch Carter Camper seine finale Grundausbildung im amerikanischen Universitätshockey bekommen.

Zug ersetzt also den kräftigen Powerflügel Peter Cehlarik und den spielstarken Künstler Carter Camper. Kunst statt Kraft.