Grégory Hofmann hat sich entschieden, weiter in Zug zu bleiben. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Der Entscheid ist gefallen – Grégory Hofmann bleibt in Zug

Grégory Hofmann (29) wechselt nicht nach Lugano. Er wird auch nicht der erste Salär-Millionär unserer Hockeygeschichte. Er hat sich für Zug entschieden und wird um mindestens fünf Jahre vorzeitig verlängern.

Klaus Zaugg

Am Freitag spielt Zug in Lugano. Da wird Grégory Hofmanns Zukunft zum Thema. Die Ausgangslage: Der NHL-Rückkehrer hat noch bis Ende der nächsten Saison einen Vertrag mit Zug. Aber er will noch vor den Playoffs seine Zukunft regeln. Entweder vorzeitig in Zug verlängern oder bereits bei einem neuen Arbeitgeber ab übernächster Saison unterschreiben.

Grégory Hofmann verdient in Zug gut. Aber wie hat schon das Trio Eugster so schön gesungen: «Dörfs es bitzeli meh si?». Der Marktwert des Nationalstürmers ist jetzt so hoch wie noch nie – und wird wohl nie mehr so hoch sein. Deshalb gilt es jetzt, das Talent zu kapitalisieren und ein Maximum herauszuholen. Entweder durch die vorzeitige Verlängerung in Zug oder dann eben durch einen Wechsel nach der nächsten Saison.

Gut in den Kram passte Grégory Hofmann, dass ihn Lugano zurückhaben wollte. Denn Luganos Sportchef Hnat Domenichelli kann – so es in Luganos Interesse liegt – jede Offerte von Zug kontern. Die Chance, zum ersten Schweizer Spieler zu werden, der pro Saison brutto mehr als eine Million verdient.

Es ging also um den Klassiker «Geld und Geist». Geld (Salär-Millionär werden) durch einen Wechsel nach Lugano oder Lausanne oder «Geist» (eine sportlich erstklassige langfristige Perspektive) durch eine Verlängerung in Zug.

Grégory Hofmann wird nicht nach Lugano zurückwechseln. Bild: PPR

Er hat sich entschieden und wird in Zug vorzeitig verlängern. Offen ist noch, um wie viele Jahre. Fünf werden es mindestens sein. Also lieber über einen längeren Zeitraum hinweg ein gutes Salär und exzellente Perspektiven unter einem formidablen Trainer als eine kurzzeitige Maximierung des Lohnes (brutto eine Million) durch einen Klubwechsel.