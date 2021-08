Sport

Bild: keystone

Ist der SCB gut genug für Dominik Kahun?

Die erste ganz grosse Bewährungsprobe für den neuen SCB-Sportchef Andrew Ebbett ist die Verpflichtung des ausländischen Personals. Kein Wunder, geht der SCB bei der Ausländersuche interessante neue Wege.

Ist der vierte Ausländer beim SC Bern eine grosse Nummer, dann wird es heissen: Da sieht man, was ein guter Sportchef ausmacht. Grosser Andrew Ebbett! Ist der vierte Ausländer beim SC Bern eine Nullnummer, dann wird es heissen: Es ist so schlimm wie vorher. Ein grosser Spieler wie Andrew Ebbett ist eben nicht automatisch ein grosser Sportchef.



Nun geht es also um die Verpflichtung des vierten Ausländers. Eigentlich weiss Andrew Ebbett, wen er haben möchte: Dominik Kahun (26), so etwas wie die deutsche Antwort auf Marcel Jenni. Aber sein Agent Patrick Piloni lässt ihn auf zwei Hochzeiten tanzen und den SCB-Sportchef zappeln: Einerseits möchte der tschechisch-deutsche Doppelbürger unbedingt einen neuen Vertrag in der NHL. Andererseits wäre es halt schon gut, in Europa etwas bäumiges zu haben, wenn es mit der NHL doch nicht klappen sollte.

Bisher hat er in der NHL im Laufe von drei Jahren in 188 Partien beachtliche 83 Punkte produziert. Allerdings für vier verschiedene Teams (Chicago, Pittsburgh, Buffalo und Edmonton). Eine NHL-Vertragsofferte hat er nach wie vor nicht.

So kommt es, dass Dominik Kahun nun mit dem SCB trainiert. Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Wir möchten ihn verpflichten. Aber er will unbedingt in die NHL. Ich habe ihm nun angeboten, mit uns zu trainieren und unseren Klub kennen zu lernen. Er trainiert diese Woche mit uns. Ende Woche muss er sich entscheiden, ob er bei uns bleiben will. Lehnt er ab, nehmen wir einen anderen Ausländer unter Vertrag. Wir haben einige Optionen.»

Also: Der SCB will beim Saisonstart am 7. September vor eigenem Publikum gegen Gottéron mit vier Ausländern antreten. Entweder mit Dominik Kahun – oder dann eben einem anderen. Die Variante, den deutschen Nationalstürmer bis auf weiteres einzusetzen und zu riskieren, dass er halt im Laufe der Saison doch noch in die NHL wechselt, will Andrew Ebbett nicht eingehen. «Wir dürfen nicht auf diese Weise eine unserer Ausländer-Lizenzen aufs Spiel setzen.»

Die Frage ist also nicht, ob Dominik Kahun gut genug ist für den SCB. Sondern ob der SCB gut genug ist für Dominik Kahun. «Es ist kein Probetraining» betont Andrew Ebbett. «Wenn er sich für uns entscheidet, dann nehmen wir ihn unter Vertrag. Für wie lange haben wir noch nicht besprochen. Aber natürlich so lange wie möglich.»

Bild: scb.ch

Der SCB-Sportchef ist von den Qualitäten seines Wunschkandidaten überzeugt. «Er hat sich ja auch bei der WM durchgesetzt.» Tatsächlich hat Dominik Kahun bei bisher 35 WM-Einsätzen für Deutschland 22 Punkte beigesteuert.

Allerdings gibt es eine Frage, die im Falle eines Falles nur die Zeit beantworten kann: Ist es richtig, einen Spieler zu verpflichten, der die NHL im Kopf und im Herzen und den SCB nur im Portemonnaie hat? Das neue NHL-Transferabkommen macht es möglich, auch aus einem laufenden Vertrag auszusteigen und in die NHL zu wechseln.

Der SCB ist in jedem Fall für Dominik Kahun nur die zweite Wahl bzw. eine Notlösung.

