Corban Knight kommt – und damit das Ende der billigen SCB-Ausreden

Es ist vollbracht: Corban Knight (32) wechselt aus der KHL nach Bern. Damit ist klar: Der SCB hat die besten Ausländer seit der letzten Meistersaison 2018/19.

In den nächsten Tagen wird die offizielle Bestätigung folgen: Der Kanadier Corban Knight wird der 7. Ausländer beim SC Bern. Die Chancen stehen gut, dass er eine ähnliche Rolle spielen kann wie Mark Arcobello einst im letzten Meisterteam vom 2019. Er personifiziert den neuen SC Bern.

Einer der Gründe (aber natürlich nicht der einzige) für die tiefe SCB-Krise nach der letzten Meisterfeier (nie mehr besser als Rang 8): «Billig-Ausländer».

Es hat sich was getan bei den Ausländern

Das Problem hat sich nach der Erhöhung von vier auf sechs ausländische Spieler, die in einer Partie eingesetzt werden dürfen, letzte Saison eher noch akzentuiert. In der vergangenen Spielzeit gehörte der SCB zu den Teams mit dem schwächsten ausländischen Personal. Die kanadischen Verteidiger Josh Teves und Cody Goloubef zählten gar zu den schwächsten der insgesamt 107 eingesetzten Spieler mit ausländischer Lizenz und wären bei keinem anderen Team zum Zug gekommen.

Das wird nächste Saison anders sein. Mit Torhüter Adam Reideborn (Schweden, 31, neu), den Verteidigern Patrik Nemeth (Schweden, 31, neu) und Julius Honka (Finnland, 27, neu), sowie den Stürmern Corban Knight (Kanada, 32, neu), Colton Sceviour (Kanada, 34, bisher), Martin Frk (Tschechien, 29, neu) und Dominik Kahun (Deutschland, 28, bisher) hat der neue Trainer Jussi Tapola sieben Ausländer zur Verfügung, die auch bei allen anderen Teams einen Ehrenplatz hätten. Die billige Ausrede der letzten Jahre, man müsse halt sparen und könne sich keine so guten Ausländer leisten wie die Konkurrenz, zählt nicht mehr.

Der neue Arcobello?

Mit Corban Knight hat der SCB den schwedischen Center Oscar Lindberg (32, trotz laufendem Vertrag zurück in die Heimat) bei weitem ersetzt. Der Kanadier verstärk die Mittelachse. So produktiv wie Chris DiDomenico (trotz laufendem Vertrag zu Gottéron) wird er voraussichtlich nicht sein (1,15 Punkte pro Spiel). Aber wenn die Hockey-Götter gnädig sind, kann er eine ähnliche offensive Rolle übernehmen wie einst Mark Arcobello, der den meisterlichen ersten Sturm beim letzten Titelgewinn von 2019 führte.

Läuferisch ist er nicht ganz so brillant wie der kleinere Amerikaner (172 cm/79 kg). Aber Corban Knight macht läuferische Defizite mit Spielintelligenz und feinen Händen wett und versteht es, den Puck für sich und andere arbeiten zu lassen und er ist grösser (185 cm), kräftiger (86 kg) und hat eine grössere Reichweite als Arcobello. Es wäre vermessen zu erwarten, dass er wie einst Arcobello mehr als einen Punkt pro Spiel beisteuert. Aber ein offensiver Leitwolf, der seine Flügel besser macht, kann er sehr wohl sein. Er personifiziert ein wenig den neuen SCB: Enorm viel Erfahrung, reichlich Talent, aber mehr Vergangenheit als Zukunft und nicht überbordend und rasend schnell.

Dirigent Tapola ist gefordert

Wenn wir schon bei dem Vergleich sind: Beiden reichte es in der NHL nicht ganz. Mark Arcobello wechselte 2016 nach 139 NHL-Partien (33 Punkte) nach Europa zum SCB, Corban Knight nach 52 Partien (12 Punkte) 2019 in die KHL, wo er sich drei Jahre lang bestens bewährt hat. In der Qualifikation (222 Spiele/162 Punkte) und in den Playoffs (56 Spiele/34 Punkte).

Der SCB wird in der neuen Saison nicht mehr wegen seiner Ausländer in Schwierigkeiten geraten. Nun hängt alles davon ab, ob Jussi Tapola den richtigen Ton auf und neben dem Eis und die richtige Teamzusammenstellung finden wird.