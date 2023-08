Connor McDavid (mit der Nummer 4) auf dem Eis in einem Beer-League-Spiel. Bild: screenshot instagram

Connor McDavid spielt gegen Amateure – und kassiert eine Niederlage

Stell dir vor, du betrittst das Eisfeld für ein gewöhnliches Beer-League-Spiel im Sommer und dann steht dir plötzlich der beste Eishockeyspieler der Gegenwart gegenüber. Genau das passierte vor kurzem im kanadischen Newmarket, Ontario. Als Beer League werden in Nordamerika Amateurligen für Erwachsene bezeichnet.

Beim Duell Rot gegen Blau trat der Superstar der Edmonton Oilers für das blaue Team an. Auf der anderen Seite spielte mit Quinton Byfield von den LA Kings allerdings ebenfalls ein NHL-Spieler. Und dieser trug am Ende auch den Sieg davon. NHL-MVP McDavid konnte die 4:9-Niederlage seiner Blauen nicht verhindern – natürlich gab er alles andere als Vollgas.

Wie viele Skorerpunkte McDavid in diesem einen Spiel sammelte, ist unklar. In der vergangenen Saison kam der Kanadier in 82 Spielen auf 64 Tore und 89 Assists. (abu)