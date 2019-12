Sport

National League: Die besten Spieler der laufenden Saison – Rang 40 bis 31



Das sind die besten Spieler der laufenden National-League-Saison – Rang 40 bis 31

Wer war in dieser Saison der beste Eishockey-Spieler der National League? Wer könnte dies besser wissen als einer der grössten Eishockey-Experten und mehrfacher «Sportjournalist des Jahres» Klaus Zaugg? Eben. Drum hier seine Liste.

Wir zeigen die Top 50 der besten Spieler der ersten Qualifikationshälfte in einer fünfteiligen Serie. Hier der zweite Teil:

40. Enzo Corvi

Stürmer, Davos

Zu hoch waren letzte Saison die Erwartungen nach der grandiosen Silber-WM 2018 für den sensiblen Künstler, zu gross dann das Zerwürfnis mit Arno Del Curto und zu belastend die Vertragsverhandlungen bis er endlich den richtigen Entscheid traf und beim HCD verlängerte. Nun ist alles klar und wir sehen wieder den wahren Enzo Corvi. Er ist bei Davos der beste Skorer (22 Punkte) und am Bully der beste Spieler mit Schweizer Pass.

Bild: KEYSTONE

39. Tanner Richard

Stürmer, Servette

Nach sechs Jahren in Nordamerika (3 NHL-Spiele) ist er seit 2017 in Genf einer der wichtigsten Einzelspieler geworden. Er hat alle typisch nordamerikanischen Tugenden: hohe Spielintensität, hohe Belastbarkeit, grosses Selbstvertrauen und am Bully ist er Servettes bester Schweizer. In seinen ersten beiden Jahren hat der Sohn von Mike Richard (ZSC, Lakers) jeweils über 30 Punkte gebucht und es werden erneut mehr als 30 sein.

Bild: KEYSTONE

38. Marc Abplanalp

Verteidiger, Gottéron

Im Bestiarium der spielerischen Schillerfalter braucht es auch den soliden Arbeiter. Der 35-jährige Grindelwaldner hat vor Philippe Furrer (+4) mit Abstand die beste Plus/Minus-Bilanz unter offensiven Paradiesvögeln (+7) und ist bereits seit 13 Jahren ein Eckpfeiler in der Verteidigung von Gottéron. In dieser Zeit hat er 20 Tore erzielt – zu wenig für Schlagzeilen und die Anerkennung, die er eigentlich verdient.

Bild: KEYSTONE

37. Melvin Nyffeler

Torhüter, Lakers

Wahrscheinlich vermag er die Lakers nicht in die Playoffs zu hexen. Aber bei ihrer Rückkehr zur Konkurrenzfähigkeit spielt er eine zentrale Rolle und ist nun für seine Leistungen mit der Berufung ins Nationalteam geadelt worden. Er hat die Lakers in die höchste Liga zurückgeführt, er hält die Lakers oben und ist erst 25 – wir sollten nicht ausschliessen, dass er in der Nationalmannschaft noch eine wichtige Rolle spielen wird.

Bild: KEYSTONE

36. Tobias Stephan

Torhüter, Lausanne

Er hat noch nie einen Titel gefeiert und als Zug den Cup holte, war er verletzt. Aber dabei wird vergessen, dass er seit seiner Rückkehr aus Nordamerika (11 NHL-Spiele) im Sommer 2009 in der Qualifikation einer der verlässlichsten Torhüter der Liga ist – in Genf, in Zug und nun auch in Lausanne. Vielleicht ist es so, dass Servette und Zug die Finals nicht wegen ihm verloren, sondern vor allem dank ihm erreicht haben.

Bild: KEYSTONE

35. Roman Cervenka

Stürmer, Lakers

Einer der talentiertesten Spieler ausserhalb der NHL. Bei Gottéron und im Hallenstadion konnte die launische Diva ihr Können teilweise auch verletzungsbedingt nicht immer entfalten. Auch bei den Lakers fällt der «Porzellan-Crosby» zwischendurch aus – aber er hat mit Abstand den besten Punkteschnitt pro Spiel (1,61 Punkte vor Garrett Roe mit 1,16) der Liga und am meisten Verlängerungen entschieden (3).

Bild: KEYSTONE

34. Luca Cunti

Stürmer, Biel

Der schon fast vergessene WM-Silberheld von 2013 und Schweizer Meister von 2012 und 2014 (ZSC Lions) zelebriert sein bestes und produktives Hockey seit fünf Jahren. Nicht mehr glücklich in Zürich, via Kloten abgeschoben nach Lugano und dort auch nicht mehr erwünscht ist er auf diese Saison in Biel am Ort seiner Bestimmung angelangt. Die Balance zwischen Tempo, Schlauheit, Kreativität und Sensibilität stimmt wieder.

Bild: KEYSTONE

33. Eric Blum

Verteidiger, SCB

Der WM-Silberheld von 2013 hat zum ersten Mal seit Menschengedenken vor der Weihnachtspause kein Tor erzielt und erst 7 Punkte auf dem Konto. Krise? Sicher nicht. Er macht seine Arbeit als Verteidiger – und zwar gut. Er hat beim defensiv ordentlich durchgeschüttelten Meister vor Simon Moser (+7) mit Abstand die beste Plus/Minus-Bilanz (+14) und ist damit in der Liga hinter Raphael Diaz (+15) die Nummer zwei der Verteidiger.

Bild: KEYSTONE

32. Dustin Jeffrey

Stürmer, Lausanne

Harri Pesonen war Lausanne nicht mehr gut genug. Jetzt ist er schon im zweiten Jahr Langnaus wichtigster Feldspieler. Dustin Jeffrey ist Lausanne nicht mehr gut genug. So kommt es, dass Lausannes Topskorer (24 Punkte) und bester Mann am Bully die nächsten zwei Jahre für Bern stürmen wird – mit guten Aussichten, zu spielen wie Andrew Ebbett in den besten Zeiten. Lausannes nächster Transferirrtum?

Bild: KEYSTONE

31. Simon Le Coultre

Verteidiger, Servette

Nach drei Lehrjahren auf höchstem Junioren-Level in Nordamerika zurück in Genf und nun in der ersten Profisaison im Alter von 20 Jahren bereits Servettes produktivster Schweizer Verteidiger (12 Punkte) und Nationalspieler. Ein erstklassiger Schlittschuhläufer mit grossem offensiven Entwicklungspotenzial und in ein paar Jahren vielleicht unser Powerplay-Quarterback in der Nationalmannschaft.

Bild: KEYSTONE

Die weiteren Plätze werden an diesen Tagen publiziert:

28. Dezember: Ränge 30 – 21

29. Dezember: Ränge 20 – 11

30. Dezember: Ränge 10 – 1

