Eishockey: Jeff Tomlinson nicht nach Visp – warum nicht Kloten?



Jeff Tomlinson nicht nach Visp – warum nicht «Jeff verleiht Flügel»?

Jeff Tomlinson machte in Rapperswil-Jona die Miserablen zu Respektablen. Visp hat er abgesagt. Eigentlich könnte er die Flieger wieder zum Fliegen bringen.

Visp-Manager Sébastien Pico bestätigt sein Interesse an Jeff Tomlinson (51). Er sagt aber auch, der Kanadier habe schon vor einiger Zeit abgesagt: «Er wird nicht unser neuer Trainer sein.»

Jeff Tomlinson also definitiv nicht nach Visp. Olten hat inzwischen Lars Leuenberger als neuen Trainer verpflichtet. Nun bleiben nicht mehr viele attraktive Job-Optionen in der Schweiz.



Entweder Jeff Tomlinson dreht künftig am ganz grossen Rad in der National League (wo sich manchmal auch dort, wo alles klar scheint, überraschende Möglichkeiten ergeben können) – oder er landet in Kloten. Die Zürcher heissen zwar nicht mehr Flyers, brauchen aber einen Mann, der sie sportlich wieder das Fliegen lehrt.

Der Mann, der aus den Miserablen die Respektablen gemacht hat, müsste eigentlich auch dazu in der Lage sein, flugunfähigen Fliegern Flügel zu machen. Klotens umtriebiger Präsident Mike Schälchli hätte dann auch gleich das neue Motto für die kommende Saison: «Jeff verleiht Flügel». Sofern dieser Werbespruch nicht von Dieter Mateschitz (Red Bull) reserviert ist.

«Bitte verrennen Sie sich bei Ihren Spekulationen um unseren neuen Trainer nicht», mahnt Klotens Vorsitzender und mag sich zum Thema nicht weiter äussern.

Womit klar gesagt sei: Wir spekulieren nicht. Wir zeigen nur auf, welche Möglichkeiten Kloten beim Streben nach dem Wiederaufstieg hat. Und es hätte natürlich schon eine gewisse Romantik, wenn der Mann, der im Frühjahr 2018 mit den Lakers Kloten in die zweite Liga versenkt hat, nun Kloten wieder auf die Beine hilft.

Irren sollte sich Mike Schälchli bei der Trainerwahl nicht. Nur noch nächste Saison ist die erleichterte Promotion – direkter Aufstieg, keine Liga-Qualifikation – möglich. Noch gehört Kloten aufgrund seiner reichen Vergangenheit und Hockey-Kultur zu den Respektablen. Noch.

