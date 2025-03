Dario Rohrbach feiert sein Tor zum 1:0. Bild: keystone

«Lafere u lifere» mit dem «Ilfis-Dubé» – Langnaus ungewöhnliches Erfolgsrezept

Im Spiel 4 des Playoff-Viertelfinals gegen Lausanne trifft Dario Rohrbach zweimal. Ein smartes Langnau besiegt immer mehr verzweifelnde Waadtländer mit 3:2. Für den ersten Halbfinal der Geschichte fehlen noch zwei Siege – und Harri Pesonen schmeckt der Siegestrunk immer besser.

Vor der Partie erkundigt sich ein welscher Chroniqueur bei einem einheimischen Chronisten nach Dario Rohrbach. Langnaus Topskorer ist zwar diese Saison Operetten-Nationalspieler geworden. Ein ligaweit bekannter Star, dessen Ruhm bis an den Lac Leman strahlt, ist er trotzdem nicht.

Ob dieser Rohrbach auch einen Künstlernamen habe, will der Kollege wissen. Nein, hat er nicht. Worauf die beiden versuchen, einen passenden zu finden. «Ilfis-Gretzky» wird verworfen. Weil Dario Rohrbach ein anderer Spielertyp ist und man sich fragen müsse, ob die neue Generation überhaupt noch wisse, wer Gretzky war. «Ilfis-Crosby» wäre wohl auch eine Übertreibung. Eher würde es «Ilfis-Fiala» treffen.

Schliesslich und endlich einigen sich die beiden auf «Ilfis-Dubé». In erster Linie, weil Dario Rohrbach bei den Langnauern als Topskorer ein buntes Gewand trägt. Christian Dubé ist ja als gescheiterter Gottéron-Trainer immer wieder mit seiner bunten Kleidung aufgefallen.



Kollektiver Jubel nach dem 3:1. Bild: keystone

Die Episode mag zeigen: Dario Rohrbach ist spielerisch nicht ganz so einfach einzuordnen. Er ist weder Brecher noch genialer Spielmacher und er war auch nie ein Supertalent, dem Rosen auf dem Weg nach oben gestreut worden sind. Er ist nach einer langen Reise, die ihn schon als Junior von Langenthal aus nach Olten, Thun, Burgdorf, Langnau und Basel geführt hat, nach den Stationen Ambri und Ajoie im Laufe der Saison 2021/22 endlich in Langnau am Ort seiner Bestimmung angelangt.

Der freundliche, fast scheue Musterprofi steht für die vielleicht wichtigste Fähigkeit eines Trainers: Einen Spieler so einsetzen, dass er seine Fähigkeiten entfalten kann. Unter Thierry Paterlini hat Rohrbach seine Produktion in zwei Jahren mehr als verdoppelt (32 Punkte) und in den Playoffs ist er so gut wie noch nie. Mit zwei Treffern ist er der Vater des 3:2 gegen Lausanne.

Dario Rohrbach gehört weder zu den schnellsten, noch zu den kräftigsten Stürmern der Liga. Aber seine Schusstechnik und sein Spielverständnis sind exzellent. Seine Treffsicherheit ist auch die Belohnung für fleissiges Üben. Kein anderer Schweizer Stürmer hat diese Saison von Paterlini so viel Eiszeit im Powerplay zugeteilt bekommen. Rohrbach sagt, das sei schon ein besonderer Vertrauensbeweis und sporne zu noch mehr Üben an. Um dieses Vertrauen zu rechtfertigen.

Paterlini trifft den Ton. Bild: keystone

Und er kommt auf das eigentliche Erfolgsgeheimnis zu sprechen: «Wir reden viel miteinander.» Auf dem Eis? «Nein, auf der Spielerbank, in der Kabine, im Training.» Und wohl auch mal bei einem Bierchen dürfte er sich mit seinen Linienkameraden Flavio Schmutz und Harri Pesonen über Spielzüge und -Situationen unterhalten. «Diese Kommunikation ist wichtig», betont Rohrbach. Es gehe darum, Kleinigkeiten zu verbessern, Spielsituationen zu optimieren und Automatismen zu entwickeln.

Das Resultat ist eine besondere Qualität seiner Sturmlinie: das «Ausfächern» des Spiels. Das freie Eis sehen und finden, die Breite des Eisfeldes ausnützen, das Spiel «auseinanderzuziehen», um nicht ständig im «Infight» rund ums Tor hängen zu bleiben, die präzisen Pässe, die eine gegnerische Verteidigung aushebeln.

Punkteproduktion durch Kommunikation. «Lifere statt lafere» («Liefern statt nur reden») ist eine Redewendung der alten Bauern. Die drei Linienkollegen Dario Rohrbach, Harri Pesonen und Flavio Schmutz machen beides: «Lifere u lafere». Sie reden miteinander und liefern Tore. Langnaus Erfolg auch als Produkt einer ganz besonderen Chemie, eines Zusammenhaltes der Mannschaft über das im Profisport übliche Mass hinaus, ganz im Sinne wahrer Sportromantik.

Captain Pesonen (links) eilt Topskorer Rohrbach zu Hilfe. Bild: keystone

Ohnehin ist das Erfolgsgeheimnis der Langnauer gegen den Qualifikationssieger ein erstaunliches Mannschaftsspiel, das nur mit guter Kommunikation («lafere») möglich ist. Lausanne ist nicht aus eigenem Verschulden in Not geraten. Lausanne tritt nicht arrogant oder nachlässig oder undiszipliniert oder unkonzentriert auf.

Der Klassiker vom überheblichen Titanen, der mit dem mutigen, tapferen Aussenseiter Mühe hat, wird in diesem Fall nicht aufgeführt. Langnaus Siege sind nicht einer enttäuschenden Leistung des himmelhohen Favoriten geschuldet. Sondern der schon fast wundersamen Qualität des eigenen Spiels. Den Emmentalern ist es bisher gelungen, mit einer schlauen Spielorganisation die gegnerischen Offensivbemühungen wie in einem Spinnennetz aufzufangen und sofort zu kontern. Es ist das Kollektiv, das ein überlegenes gegnerisches Potenzial im Schach zu halten vermag.

Womit wir wieder auf der Suche nach einem passenden Künstlernamen für Dario Rohrbach angelangt sind. Treffend wäre wahrscheinlich «Ilfis-Cattini». Das Problem: Kaum mehr jemand weiss, wer Hans Cattini war. Er bildete einst in den 1930er-Jahren zusammen mit Bibi Torriani und seinem Bruder Ferdinand «Pic» Cattini die vielleicht beste Sturmlinie Europas (also ausserhalb der NHL).

Die legendäre ni-Linie des HCD: Hans Cattini, Bibi Torriani und Pic Cattini (von links). Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Es wird überliefert, Hans Cattini habe besser geschossen als alle seine Zeitgenossen. Aber noch wichtiger: Es wird erzählt, dieses Trio habe immer wieder Spielzüge besprochen, ausgetüftelt, ausgeknobelt und auf dem Biertisch mit Zündhölzchen nachgestellt. Auch da: Tore als Produkt der Kommunikation («lafere»). Und eigentlich sollte das ja so sein. Der Mensch spricht doch auch mit Katzen, Hunden, Kühen, Kälbern, Vögeln und Eseln – warum also sollten Eishockeyspieler nicht mit Eishockeyspielern oft und intensiv über Eishockey reden? «Am Anfang war das Wort», lesen wir ja im Buch der Bücher.

PS: Den schönen Brauch, nach einem Sieg sich einen Schluck aus dem Flachmann zu gönnen, dem ihm ein Fan beim Gang in die Kabine zuwirft, zelebriert Harri Pesonen auch in den Playoffs. Und es scheint ihm immer besser zu munden. Prost.

Pesonen gönnt sich einen Schluck Video: watson/Klaus Zaugg

