Die politisch dümmste Drohung seit der Erfindung des Schweizer Fernsehens

Künftig will das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) nur noch Sport produzieren, wenn man die Übertragungsrechte selbst hat. Eine Drohung, die dem gebührenfinanzierten Fernsehen 6 Millionen Franken kosten kann. Pro Jahr.

Nun ist es offiziell: Leutschenbach will auch beim Drittmarktgeschäft sparen. Will heissen: Entsprechende Produktionsaufträge sollen nur noch angenommen werden, wenn die Übertragungsrechte beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) liegen. Vorerst nicht betroffen von dieser neuen Regelung ist die Produktion von Spielen der National League (also der Schweizer Meisterschaft in der höchsten Liga).

Diese laufen zwar auf dem Bezahlsender MySports und teilweise auf den frei empfangbaren Kanälen des Medienkonzerns CH Media sowie Online bei Blick.ch. Diese Spiele werden aber vom SRF produziert und diese Produktion wird sehr geschätzt: Die TV-Bilder haben allerhöchste Qualität. «Wir halten laufende Verträge ein», sagte TV- und Radio-Direktorin Nathalie Wappler.

Brisante Hintergründe

Hinter der ganzen Angelegenheit steht ein brisanter Machtkampf: Unser öffentlich-rechtliches Fernsehen hat zum ersten Mal in der Geschichte alle Live-Rechte der National League (der Schweizer Meisterschaft) an private Stationen verloren. Wie Vertrauensleute bestätigen, haben die Abgesandten von Leutschenbach im Rahmen der Verhandlungen mehrmals gedroht, die Spiele der Eishockey-Meisterschaft nicht zu produzieren, wenn die Rechte nicht beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) landen.

Die TV-Produktion ist also offenbar im Rahmen von Verhandlungen gezielt als Druckmittel eingesetzt worden. Nun produziert Leutschenbach die Spiele trotzdem. Und zwar mit Vertrag bis 2027. Daran wird nicht gerüttelt werden. Das bestätigt ja TV- und Radio-Direktorin Nathalie Wappler («Wir halten laufende Verträge ein.») Was bleibt ihr anderes übrig? Das öffentlich-rechtliche Fernsehen wird doch wohl kaum vertragsbrüchig werden wollen.

Wenn die TV- und Medienrechte neu vergeben werden (ab der Saison 2027/28) ist die Drohung für die anstehenden Verhandlungen nun also offiziell: Keine Produktion ohne Rechte. Arrangez-vous! Diese Drohung hat die Hockey-Generäle in der Vergangenheit nicht gekümmert und wird sie auch in Zukunft erst recht nicht kümmern.

Keine effektive Drohung

Erstens kann diese Produktion inzwischen problemlos von ausländischen Firmen übernommen werden. Und das erst noch kostengünstiger. Zweitens überweist die National League pro Saison gut und gerne 6 Millionen Franken an die SRF-Produktionsabteilung. Es ist der grösste Produktions-Einzelauftrag.

Kommt dazu: Auch dann, wenn die Spiele der Meisterschaft nicht mehr produziert werden, müssten die technischen Mittel und das Personal für eine Hockey-Produktion trotzdem bereitgehalten werden: Leutschenbach produziert ja unter anderem auch die Eishockey-Länderspiele der Frauen und Männer in der Schweiz und den Spengler Cup – diese Rechte dafür dürften auch künftig beim Schweizer Radio- und Fernsehen bleiben.

Auf 6 Millionen aus einem Auftrag im eigenen Land verzichten, weil man die Rechte nicht bekommt? Sozusagen als Trotzreaktion? Oder boshafter gesagt: Weil die Verantwortlichen in diesem Falle nicht dazu in der Lage waren, erfolgreich zu verhandeln? Und dadurch Arbeitsplätze in der Produktionsabteilung des öffentlich-rechtlichen Senders gefährden? Und das in einer aufgeheizten politischen Situation mit der anstehenden Halbierungs-Initiative?

Wie wir es drehen und wenden: Es ist die politisch dümmste, lächerlichste Drohung seit der Erfindung des Schweitzer Fernsehens. Und es ist schlechter Stil einer so angesehenen Institution wie Leutschenbach, bei Verhandlungen im eigenen Land mit Vertretern des helvetischen Sportes so dreist zu drohen.