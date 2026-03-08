recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

Verbands-Sportdirektor – Alex Chatelain ist der grosse Favorit

Alex Chatelain, Sportchef vom SC Bern spricht an einer Medienkonferenz, am Mittwoch, 4. September 2019, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Verlässliche Gewährsleute melden: Alex Chatelain wird neuer Verbands-Sportdirektor.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

Verbands-Sportdirektor – Alex Chatelain ist der grosse Favorit

Zeitnah wird der Nachfolger von Verbands-Sportdirektor Lars Weibel ernannt. In der Pole-Position: Ex-SCB-Sportchef Alex Chatelain.
08.03.2026, 10:06
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Noch bis zum 1. Juni dient Lars Weibel als Sportdirektor zwei Herren: Dem Verband (der seinen Lohn bezahlt) und Ambri, wo er als Phantom-Sportdirektor bereits alle Entscheidungen fällt, aber offiziell erst am 1. Juni in Erscheinung treten darf.

Aus der grossen Anzahl Bewerbungen hat ein Gremium unter dem Vorsitz des neuen Verbandspräsidenten Urs Kessler nun drei Kandidaten herausgesucht.

  • Paolo Duca (44): ehemaliger Nationalspieler, langjähriger Sportchef in Ambri und nach dem Rücktritt im letzten Herbst ohne Beschäftigung im Hockey.
  • Patrick von Gunten (41): WM-Silberheld von 2013, zurzeit im OK der Hockey-WM 2026 in Zürich und Fribourg.
  • Alex Chatelain (48): ab 2016 bis 2021 als Erbe von Sven Leuenberger Sportchef beim SC Bern. Nach einem Intermezzo als Geschäftsführer beim SC Langenthal nun Golfplatz-General.
HC Ambr� Piotta sporting director Paolo Duca, during the presentation of HC Amb� Piotta 2025-2026 season at the Gottardo Arena, Switzerland, on Sunday, July 27, 2025. (KEYSTONE/Ti-Press/Massimo Piccol ...
Paolo Duca wäre eigentlich der perfekte Kandidat.Bild: keystone

Für den gutgläubigen Laien, der nichts von Sportpolitik versteht, ist klar: Paolo Duca ist himmelhoher Favorit. Er bringt alles mit: eine starke Persönlichkeit, Charisma, Sprachkenntnisse, Hockeykompetenz und ein internationales Netzwerk. Noch wichtiger: Er hat einst dem neuen Nationaltrainer Jan Cadieux beim Farmteam den ersten Job als Headcoach im Profihockey gegeben und versteht sich mit ihm bestens. Darüber hinaus hat er in Ambri fast acht Jahre lang mit dem neuen U20-Nationaltrainer Luca Cereda gearbeitet. Der perfekte Verbands-Sportdirektor.

Aber der gutgläubige Laie beachtet etwas nicht: Beim Amt des Verbands-Sportdirektors geht es um Politik und erst in zweiter Linie um Sport. Also nicht zu viel fordern, nicht zu initiativ sein, nicht für Unruhe sorgen, nicht mit viel Charisma womöglich den neuen Nationaltrainer Jan Cadieux in den Schatten stellen und die Medien meiden wie der Teufel das geweihte Wasser.

Wichtiger ist schlauer Opportunismus, um sich geräusch- und klaglos in der Verbandsadministration einordnen zu können. Ähnlich wie beim Ober- und Untersportchef in Bern – der SCB ist neben dem Verband die grösste und am meisten verpolitisierte Organisation in unserem Hockey.

ARCHIVBILD ZU DEN UMWAELZUNGEN BEIM SC BERN --- SCB Sportchef Alex Chatelain praesentieret die sportliche Bilanz der SCB-Eishockey AG der vergangenen Meistersaison am Dienstag, 29. August 2017 in Bern ...
Von 2015 bis 2020 war Chatelain Sportchef beim SCB.Bild: keystone

So gesehen ist es nicht ganz überraschend, dass verlässliche Gewährsleute aus den Verbandsbüros melden: Dem Verbands-Verwaltungsrat soll einer mit langjähriger SCB-Praxis zeitnah als Einervorschlag zur Wahl empfohlen werden: Alex Chatelain. Eine kluge Wahl für ein Amt, bei dem Politik wichtiger ist als Sport. Ob ZSC-Manager Peter Zahner, sozusagen der Dissident im Verbands-Verwaltungsrat (wo er die Interessen der National League vertritt), das auch so sieht?

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Suter will auch im Super-G aufs Podest – Goggia kann sich die Kugel sichern
Zur Story