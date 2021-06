Sport

EM 2020

Portugal: Diese sechs Rekorde könnte Cristiano Ronaldo an der EM brechen



Bild: keystone

Diese sechs Wahnsinns-Rekorde könnte Ronaldo an der EM brechen (und dazu vier ausbauen)

Dass Cristiano Ronaldo im Klubfussball laufend Rekorde bricht, ist schon fast Normalität. Doch auch im Trikot der Portugiesen jagt der 36-jährige Bestwerte am Laufmeter. Sechs davon könnten schon an dieser EM fallen, wie eine Recherche des «Mirrors» zeigt. Dazu kommen vier Rekorde, die Ronaldo ausbauen will (und wohl auch wird).

Länderspieltore

In 175 Länderspielen (Wahnsinnswert) hat Cristiano Ronaldo bislang 103 Tore erzielt (Wahnsinnswert). Diesbezüglich steht ihm nur noch der Iraner Ali Daei vor der Sonne, der in 149 Länderspielen sagenhafte 109 mal eingenetzt hat. Ronaldo braucht also noch genau 7 Tore, dann hat er diesen Rekord. Schwierig an einer einzigen EM, aber nicht unmöglich.

bild: imago

Gewonnene EM-Spiele

Gleichauf mit den Spaniern Cesc Fabregas und Andres Iniesta hat Cristiano Ronaldo elf gewonnene EM-Partien auf dem Konto (Siege nach Penaltyschiessen werden nicht gezählt). Drei davon an der EM 2004, zwei an der EM 2008, drei 2012 und drei an der EM 2016. Diesen Rekord dürfte Cristiano Ronaldo an der aktuellen Euro trotz der harten Gruppe mit Frankreich, Deutschland und Ungarn knacken, zu welchem Zeitpunkt ist unklar. Wir erinnern uns: 2016 kamen die Portugiesen ohne einen einzigen Sieg in der Gruppenphase (drei Remis) weiter, dann wurde der Lauf mit dem Titel gekrönt.

Bild: AP

Die meisten EM-Tore

Michel Platini, der «Erfinder» der paneuropäischen Euro 2020, buchte 1984 an einer einzigen EM neun Tore. Auch Ronaldo steht bei neun Treffern, verteilt auf die letzten vier Endrunden. Dieser Rekord wird mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit fallen, eine EM ohne Ronaldo-Tor gabs ja noch nie.

Bild: www.imago-images.de

EM-Spiele mit mindestens zwei Toren

Das haben einige geschafft, aktiv ist neben Cristiano Ronaldo mit Antoine Griezmann aber nur noch einer. Der Franzose hat wie Ronaldo in zwei EM-Spielen doppelt getroffen und zwar an der Heim-EURO vor vier Jahren. Gelungen ist dies in der Vergangenheit zudem Gerd Müller (1972), Michel Platini (1984), Rudi Völler (1984, 1988) und Wayne Rooney (2004). Ob sich Ronaldo diesen Rekord krallt, ist offen. Schliesslich könnte auch Griezmann oder sonst ein Spieler an dieser Euro einen oder mehrere Doppelpacks buchen.

Bild: keystone

Die meisten EM-Endrunden mit mindestens zwei Toren

Da steht Cristiano Ronaldo gemeinsam mit Zlatan Ibrahimovic an der Spitze. Beide haben an drei Europameisterschaften mindestens zwei Tore erzielt. Ronaldo 2004, 2012 und 2016, Ibrahimovic 2004, 2008 und 2012. Es kann durchaus sein, dass bei Ronaldo eine vierte Doppelpack-EM dazukommt. Da Ibrahimovic verletzt ist, kann er Ronaldos Rekordjagd diesbezüglich nicht gefährden.

Bild: www.imago-images.de

Am meisten EM-Finals

Jetzt wird die Liste erstmals etwas umfangreicher, zwei EM-Finals haben neben Cristiano Ronaldo (2004, 2016) diverse Spieler bestritten. Es sind dies:

Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik, Lev Yashin (Sowjetunion, 1960 und 1964)

Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Sepp Maier, Georg Schwarzenbeck, Herbert Wimmer (Deutschland, 1972 und 1976)

Bernard Dietz (Deutschland, 1976 und 1980)

Thomas Hässler, Thomas Helmer, Jürgen Klinsmann, Matthias Sammer (Deutschland, 1992 und 1996)

Iker Casillas, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, Sergio Ramos, David Silva, Fernando Torres, Xavi (Spanien, 2008 und 2012)

Gut für Ronaldo, dass keiner der Aufgeführten noch aktiver Nationalspieler ist. Schafft er es ein drittes Mal in ein EM-Endspiel, gehört der Rekord ihm.

Bild: imago sportfotodienst

Diese vier Rekorde hat er bereits:

Zu diesen Rekorden, die noch nicht in Ronaldos Besitz sind, gesellen sich vier, die der 36-Jährige bereits inne hat, aber noch ausbauen könnte.

Die meisten EM-Partien

Niemand hat so viel Endrunden-Einsätze wie Ronaldo, bislang kommt der Portugiese auf 21 Partien. Sechs davon 2004, drei 2008, fünf 2012 und sieben beim Titelgewinn 2016.

Bild: keystone

Die meisten EM-Spielminuten

Es sind – Stand heute – 1'793 Minuten, dreimal 90 Minuten plus Nachspielzeit kommen in den nächsten Tagen dazu. Wohl eher mehr, es ist eher unwahrscheinlich, dass die Portugiesen als Gruppenletzter bereits nach der Gruppenphase ausscheiden.

Die meisten EM-Spiele mit mindestens einem Tor

Sieben Mal hat Ronaldo mindestens ein Tor geschossen, zweimal davon sogar zwei (siehe Punkt 4).

Die meisten Turniere mit mindestens einem Tor

Da sind es bislang vier Endrunden, eine fünfte dürfte dazukommen. Es sei denn, Ronaldo erzielt erstmals an einer EM kein Tor.

(rst)

