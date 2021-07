Nie wurden an einer EM-Endrunde so viele Tore pro Spiel registriert wie bis anhin an der EM 2021. In den bis zum Abschluss der Viertelfinals ausgetragenen Partien fielen 136 Tore, was einen Schnitt von 2,83 ergibt. Seit der Einführung der Gruppenphasen 1980, die eine repräsentative Anzahl an Spielen ermöglichten, waren die durchschnittlich 2,74 Tore an der EM 2012 in Polen und der Ukraine der Rekord. Die jetzige Torproduktion hebt sich am deutlichsten von jener der letzten Europameisterschaft 2016 in Frankreich ab. Nur 2,11 Tore fielen damals pro Match. Auf 48 Spiele umgerechnet, ergibt dies 35 Tore. (abu/sda)