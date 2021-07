Sport

Fussball

UEFA Euro 2020: England möchte lösen – 11 Tweets zum Halbfinal-Einzug



Bild: keystone

England möchte lösen – 11 Tweets zum glorreichen Halbfinal-Einzug

England fliegt an der EM 2020 in die Halbfinals: Die «Three Lions» schlagen die Ukraine 4:0 und greifen im Wembley 55 Jahre nach dem WM-Titel wieder nach dem Pokal. Gegner im Halbfinal ist Dänemark.

Football's Coming Home. Das ist die Parole dieser Tage, wieder einmal an einem grossen Turnier. 25 Jahre nach dem Erscheinen des Songs zur Euro 96 soll endlich wahr werden, was darin besungen wird: Dass die Jahre des Schmerzes endlich, endlich vorbei sind.

Von langen 30 Jahren des Wartens ist im Liedtext die Rede, mittlerweile sind noch viel längere 55 Jahre daraus geworden. Seit dem WM-Titel 1966, den England auch dank dem weltberühmten Wembley-Goal gegen Deutschland gewonnen hatte, warten die «Three Lions» und ihre Fans auf einen Titel.

Noch kein Gegentor – und der Knipser knipst nun

Nach dem Viertelfinal-Gastspiel in Rom geht es nun zurück nach London, wo die Engländer im Wembley schon ihre vorherigen Partien austragen durften. Die Euphorie ist grenzenlos: Schliesslich hat man nun in mittlerweile fünf EM-Spielen keinen einzigen Gegentreffer kassiert. Bei Stürmer Harry Kane (Doppelpack gegen die Ukraine) ist der Knopf aufgegangen – und der Halbfinal-Gegner Dänemark ist eher überraschend so weit vorgestossen.

5️⃣ games

5️⃣ clean sheets



Another shut-out for Jordan Pickford, England's No 1 🧤#UKRENG #EURO2020 pic.twitter.com/SjNOJmTVq8 — The Athletic UK (@TheAthleticUK) July 3, 2021

Die 30 Jahre des Wartens hätten sie nie daran gehindert, zu träumen, singen die Lightning Seeds Baddiel & Skinner in ihrer Fussball-Hymne. In diesem Sommer soll der grosse Traum endlich Realität werden. Alles scheint vorgespurt zu sein, dass England am 11. Juli im Final steht und dort endlich auch wieder einmal triumphiert.

11 Tweets zur Euphorie der Engländer

Ganz England so: Sterling trägt dieses Team auf seinen schmalen Schultern durchs Turnier. #UKRENG #EURO2020 pic.twitter.com/wcyCTWm7x1 — FUMS (@fums_magazin) July 3, 2021

England möchte lösen: ENGLAND WOULD LIKE TO SOLVE THE PUZZLE pic.twitter.com/uQhtCdE64R — B/R Football (@brfootball) July 3, 2021

Selbst die Mutter, die sonst nie Fussball schaut, weiss es My mum who doesn’t normally like football 🤣😂 #ItsComingHome pic.twitter.com/NRTlVrMfDE — Laura 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@LauraMChiverton) July 3, 2021

Three Lions on a shirt *sing* All shops sold out of England shirts, my sister stepped in 🤣🤣 #itscominghome pic.twitter.com/IpNZKY8nBA — Sean Wilkie (@popswilkie) July 3, 2021

Genau so ist es 😂 Maguire wieder mal mit nach vorne gegangen. #UKRENG



pic.twitter.com/C3xKvxKpSt — Max Fritzsching (@max_fritzsching) July 3, 2021

Leicht zu übertreiben wird ja wohl noch erlaubt sein "Die Ukrainer waren uns himmelweit überlegen. Wir waren nur noch acht Mann auf dem Platz. Sie hatten uns am Rande einer Niederlage. Aber dann in der zweiten Halbzeit habe ich das Ding noch rumgerissen!" #UKRENG pic.twitter.com/oK1T1RGz3H — Wurzelspitzen Typ👨‍⚕️🔎🦷 (@Wurzelspitze) July 3, 2021

Jetzt ist klar, wieso Luke Shaw so flanken kann: pic.twitter.com/FqyAWhsiHX — euros out of context (@footballscomin) July 3, 2021

Shawberto inspiriert auch den Altmeister: What is going on? It’s like watching Brazil….alright, I’m overdoing it. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 3, 2021

Noch zwei Treffer fehlen Kane zum Torschützenkönig: Kane’t stop scoring 😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/LJWqfzvVe5 — 433 (@433) July 3, 2021

Gazza bestellt schon ein Taxi 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 outstanding performance from our team tonight 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Bring on Denmark 🔥#ItsComingHome pic.twitter.com/zX4HtVwj5B — Door 2 Door Taxis Ltd (@door2doortaxis) July 3, 2021

Ob hier England-Fans leben? Hm, ganz sicher bin ich mir nicht … So do you support England then? pic.twitter.com/fxIVu0LeHl — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 3, 2021

Bonus

Einfach weil es so lustig aussieht Is it… coming…? 🏡 pic.twitter.com/f2O3MDSkgS — 433 (@433) July 3, 2021

