Bis zu seinem Riss der Achillessehne im EM-Viertelfinal unterstützte Italiens Aussenverteidiger Leonardo Spinazzola mit Flügelläufen sein Team auf dem Platz. Nun wird der 28-Jährige im Final am Sonntag gegen England im Wembley als Maskottchen auf der Tribüne sitzen. Am Samstag reist Spinazzola gemeinsam mit dem Team in die englische Hauptstadt. Den Halbfinal-Krimi seiner Nationalmannschaftskollegen verfolgte der Verteidiger der AS Roma am Dienstag mit eingegipstem Bein noch daheim der auf Couch. (sda)