Vor dem EM-Achtelfinal stellt sich in Deutschland die Stürmerfrage: Soll Julian Nagelsmann wie bisher den noch glücklosen Kai Havertz von Anfang an auf dem Platz schicken oder doch Niclas Füllkrug, der als Joker schon zwei Tore auf dem Konto hat? Für die deutschen Fans ist klar: Der BVB-Stürmer den Vorzug erhalten. In einer Umfrage der Zeitung «Bild» , an welcher rund 138'000 Personen teilnahmen, sprachen sich satte 90 Prozent für Füllkrug aus. (dab)