Kacper Kozlowski wurde im Spiel gegen Spanien zum jüngsten EM-Spieler aller Zeiten. Der Pole ist gerade einmal 17 Jahre und 246 Tage alt. Damit löst er Jude Bellingham ab, der den Rekord erst eine Woche zuvor aufgestellt hat. Um sich den Traum zu erfüllen, sein Land an der Europameisterschaft zu präsentieren, musste Kozlowski sehr schwere Zeiten überstehen.



Im Januar 2020 war er auf dem Weg zum Training mit seinem Klub Pogon Stettin in einen schweren Autounfall verwickelt. Er war mit zwei Mitspielern unterwegs, doch traf es den damals 16-Jährigen am härtesten. Er brach sich sein Becken und drei Wirbel im unteren Rückenbereich. Infolgedessen konnte er ein halbes Jahr lang nicht trainieren, was in diesem Alter verheerend sein kann. Doch Kozlowski kämpfte sich zurück und ist nun für mindestens vier Jahre der jüngste Spieler, der je in einem EM-Spiel auf dem Platz stand.