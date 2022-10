Enttäuschte Ryf nach Rang 8 auf Hawaii: «Ich kann es mir nicht erklären»

Für Ryf endet, nach Jahren grosser Erfolge, eine Saison mit Hochs und Tiefs. Im Herbst 2021 schaffte sie es erstmals nicht in die Top Ten auf Hawaii. Ryf nahm sich eine Auszeit. Danach setzte sie bei ihrem Körper einen Reset, wie sie es heute schildert. Der Aufbau dauerte sieben Monate. Die Resultate in dieser Zeit waren ernüchternd.

Mit sieben Minuten Rückstand auf die Führende Lucy Charles-Barclay kam Ryf aus dem Wasser. Auch auf der Radstrecke bekundete die 35-Jährige zu Beginn grosse Mühe. «Es war sehr harzig. Ich hatte grosse Mühe mit der Luftfeuchtigkeit, was mich sehr erstaunt hat. Der Köper hat heute nicht so mitgemacht, wie ich mir dies vorgestellt habe», sagte eine sichtlich enttäuschte Ryf hinterher.

Vier Wettinger gehen auf Schiri Klötzli los, weil der Sekunden vor dem 1:1 abpfeift

7. Oktober 1989: Wettingen erzielt in Sion in der Nachspielzeit den Ausgleich. Doch Schiedsrichter Bruno Klötzli pfeift ab, als der Ball noch in der Luft ist. Vier FCW-Spieler gehen auf den Unparteiischen los. Unter Fusstritten und Faustschlägen flüchtet dieser in die Kabine. Der Skandal ist perfekt.

Es ist ein nebliger Oktoberabend im Wallis. Im Sittener Stade de Tourbillon läuft die dritte Minute der Nachspielzeit des NLA-Spiels zwischen dem FC Sion und dem FC Wettingen, der trotz europäischem Höhenflug gegen den FC Neapel in finanziellen Schwierigkeiten steckt und gegen den Abstieg kämpft. Dank eines Treffers von Mirsad Baljic in der 88. Minute führen die Walliser mit 1:0, als sich eine der meist diskutierten Szenen im Schweizer Fussball ereignet.