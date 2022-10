Die neue Ironman-Weltmeisterin Chelsea Sodaro war Vierte an der 70.3-Ironman-WM von 2019 in Nizza, wo Ryf triumphiert hatte. Auf Hawaii bestritt Sodaro erst den zweiten Ironman ihrer Karriere nach Hamburg. Dort hatte sie Anfang Juni den 2. Rang belegt.

Ryf hatte die Führung knapp sieben Kilometer vor dem Ende der Radstrecke von der Britin Lucy Charles-Barclay übernommen. Die fünffache Ironman-Weltmeisterin nahm dann die Laufstrecke mit sieben Sekunden Vorsprung auf die letztjährige 70.3-Ironman-Weltmeisterin und mehrfache Ironman-WM-Zweite Charles-Barclay in Angriff. Die Engländerin konterte dann aber noch auf dem ersten Laufkilometer und distanzierte Ryf rasch deutlich. Bei Kilometer 7 zog auch die nachmalige Gewinnerin Sodaro an Ryf vorbei. Und danach weitere Konkurrentinnen.

Obschon Ryf die zweite Wechselzone einmal mehr als Erste erreichte, verlief die Rennfortsetzung anders als zumeist in der Vergangenheit. Bei Ryfs Siegen auf Hawaii in den Jahren 2015 bis 2018 war sie jeweils nach einer dominanten Vorstellung auf dem Rad noch imstande gewesen, einen Marathon im Bereich der Laufbesten nachzulegen.

7. Oktober 1989: Wettingen erzielt in Sion in der Nachspielzeit den Ausgleich. Doch Schiedsrichter Bruno Klötzli pfeift ab, als der Ball noch in der Luft ist. Vier FCW-Spieler gehen auf den Unparteiischen los. Unter Fusstritten und Faustschlägen flüchtet dieser in die Kabine. Der Skandal ist perfekt.

Es ist ein nebliger Oktoberabend im Wallis. Im Sittener Stade de Tourbillon läuft die dritte Minute der Nachspielzeit des NLA-Spiels zwischen dem FC Sion und dem FC Wettingen, der trotz europäischem Höhenflug gegen den FC Neapel in finanziellen Schwierigkeiten steckt und gegen den Abstieg kämpft. Dank eines Treffers von Mirsad Baljic in der 88. Minute führen die Walliser mit 1:0, als sich eine der meist diskutierten Szenen im Schweizer Fussball ereignet.