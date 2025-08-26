Rio Ngumoha wusste bereits in der Vorbereitung zu überzeugen. Bild: keystone

Wunderkind rettet Liverpool-Sieg gegen Schärs Newcastle in der 100. Minute

Newcastle United mit Fabian Schär musste am Montagabend am zweiten Spieltag der Premier League eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen Liverpool hinnehmen. Der entscheidende Treffer fiel in der 10. Minute der Nachspielzeit.

Fabian Schär, der nach einem Zusammenstoss mit Virgil van Dijk am Kopf getroffen wurde und in der 81. Minute ausgewechselt werden musste, verpasste die verrückte Schlussphase: Liverpool entschied das Spiel in der 100. Minute durch einen Treffer seines Jokers Rio Ngumoha, der in der 96. Minute eingewechselt wurde. Der Liga-Debütant feiert erst diese Woche seinen 17. Geburtstag. Der von Liverpool umworbene Newcastle-Stürmer Alexander Isak stand bei den Gastgebern nicht im Kader.

Newcastle musste eine bittere Pille schlucken: Nachdem Anthony Gordon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Platz gestellt wurde, lagen die Magpies nach dem Seitenwechsel nach einem Treffer von Hugo Ekitiké mit 0:2 zurück. Bis in die 88. Minute gelang es den Nordengländern aber dennoch, die Partie wieder auszugleichen

Liverpool reagierte jedoch wie ein Meister. Mit diesem Sieg, ihrem zweiten in zwei Spielen, schlossen die Reds zu Arsenal und Tottenham an der Tabellenspitze auf. Die Spieler von Arne Slot empfangen am nächsten Sonntag die Gunners zum ersten Duell der Saison. (sda/con)