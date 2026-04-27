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FCZ gewinnt vor Gericht: Südkurvensperrung war rechtswidrig

Leere FCZ Suedkurve mit der Aufschrift
Im Januar 2024 blieb die Südkurve gesperrt – zu Unrecht wie das Zürcher Verwaltungsgericht nun entschied.Bild: KEYSTONE

Gericht gibt FCZ recht: Sperrung der Südkurve nach Ausschreitungen war rechtswidrig

27.04.2026, 13:1127.04.2026, 13:11

Die Sperrung der Südkurve als Reaktion auf die Ausschreitungen nach dem Spiel des FC Zürich gegen den FC Basel im Januar 2024 in Zürich war rechtswidrig. Zu diesem Schluss kommt das Zürcher Verwaltungsgericht.

Angesichts des geringen Gewinns an Sicherheit, den die Südkurvensperrung in diesem Fall versprach, gewichtet das Gericht die grundrechtlich geschützten und durch die Massnahme beeinträchtigten Interessen höher als die öffentlichen Interessen an der Grundrechtseinschränkung. Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten Urteil hervor.

Die Stadt Zürich hatte als Reaktion auf Ausschreitungen nach dem Spiel des FC Zürich gegen den FC Basel den Stehplatzsektor für die Partie FCZ gegen FC Lausanne-Sport vom 31. Januar gesperrt. Dagegen erhob der FCZ Rekurs, welchen das Statthalteramt gut hiess.

Basler Fans zuenden Feuerwerk, im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Zuerich und dem FC Basel 1893 im Letzigrund, am Sonntag, 21. Januar 2024 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Lea ...
Nach dem Spiel gegen den FC Basel war es zu Ausschreitungen gekommen.Bild: KEYSTONE

Die Stadt gelangte daraufhin ans Verwaltungsgericht, welches diese Beschwerde nun ebenfalls abwies. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. (nih/sda)

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