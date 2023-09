Besorgter Physiotherapeut: «Weiss nicht, ob es den Beruf in 10 Jahren so noch geben wird»

Ein Stadionbesuch von Taylor Swift stellte in den USA schier alles in den Schatten, was sich auf dem Spielfeld ereignete. Eigentlich zu Unrecht, denn in vielen Stadien bot der 3. Spieltag grosses Spektakel. Unsere ausgewählten Highlights.

Vor 57 Jahren siegten die Washington Redskins mit 72:41 gegen die New York Giants – in der Super-Bowl-Ära ist das bis heute Rekord für die meisten Punkte eines Teams. Die Miami Dolphins schrammten nur knapp daran vorbei: Sie überfuhren die Denver Broncos mit 70:20.