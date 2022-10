Red Bull gab 2021 zu viel Geld aus – Verstappen darf WM-Titel wohl behalten

Nach monatelanger Prüfung weist der Weltverband FIA dem Formel-1-Team Red Bull eine leichte Überschreitung der Kostenobergrenze für das Jahr 2021 nach. Harte Strafen muss Max Verstappens Rennstall aber wohl nicht fürchten.

Die FIA will nun mögliche Sanktionen prüfen. Der Dachverband wies darauf hin, dass das Vergehen finanzielle sowie sportliche Strafen nach sich ziehen kann. Ein zwingender Abzug von WM-Punkten in der Konstrukteurswertung erfolgt jedoch erst bei erheblicher Überschreitung der Kostengrenze, was bei Red Bull nicht der Fall ist. Trotz allem lässt das Statement der FIA, noch weiteren Raum für Spekulationen. Gerade wenn man die Aussagen von Ross Brawn, welche er bei der Einführung der Regelungen rund um die Budgetgrenzen tätigte, betrachtet, er sagte damals: «Wer mit Absicht die Regeln bricht, verliert seinen WM-Titel» (mom/sda/dpa)