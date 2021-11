Hamilton gewinnt den allerersten Grand Prix von Katar. Bild: keystone

Hamilton bei der Premiere in Katar überlegen – Alonso zurück auf dem Podest

Lewis Hamilton gewann überlegen den Grand Prix von Katar. Der Weltmeister siegte im Mercedes vor WM-Leader Max Verstappen im Red Bull und Fernando Alonso im Alpine.

Dank seinem sechsten Sieg in der laufenden Saison verkürzte Hamilton den Rückstand auf den Niederländer Verstappen in der Gesamtwertung um acht auf sechs Punkte. Ausstehend sind noch der (erste) Grand Prix von Saudi-Arabien in vierzehn Tagen und eine weitere Woche später das Finale in Abu Dhabi.

Die Ausgangslage für die Premiere auf dem Losail International Circuit wurde für den von der Pole-Position losgefahrenen Hamilton vor dem Start noch komfortabler. Verstappen musste für das Nichtbeachten der Aufforderung zur Temporeduzierung im Qualifying die Rückversetzung um fünf Plätze hinnehmen und startete deshalb nur von Position 7.

Fernando Alonso steht erstmals seit 2014 wieder auf dem Podest. Bild: keystone

Verstappen machte das Handicap zwar schnell wett, in Schlagdistanz zu Hamilton kam er allerdings nie. Der Brite war im Mercedes zu dominant und auch für den Niederländer unerreichbar. Der drittplatzierte Alonso sicherte sich seinen ersten Podestplatz seit über sieben Jahren. In jenem Sommer war der Spanier, damals noch in Diensten von Ferrari, im Grand Prix von Ungarn Zweiter geworden.

Das Team Alfa Romeo ging im 20. Rennen in diesem Jahr zum 15. Mal leer aus. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi beendeten den ersten Grand Prix von Katar auf den Plätzen 14 und 15. (abu/sda)