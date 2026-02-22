wechselnd bewölkt
Nadja Kälin schreibt ein Langlauf-Märchen und gewinnt Bronze über 50 km!

epa12768075 Nadja Kaelin of Switzerland celebrates third place in the finish area during the Women&#039;s 50km Mass Start Classic of the Cross-Country Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Wi ...
Kälin feiert den grössten Erfolg ihrer Karriere.Bild: keystone

«Jetzt mache ich's wie Kläbo» – Nadja Kälin schreibt mit 50-km-Bronze ein Langlauf-Märchen

Im ersten olympischen Frauen-Rennen über 50 Kilometer schreibt Nadja Kälin Schweizer Sportgeschichte. Beim Triumph der Schwedin Ebba Andersson gewinnt sie die Bronzemedaille.
22.02.2026
Ralf Meile
Ralf Meile

Damit hatten nur kühnste Optimisten gerechnet: Nadja Kälin schlägt über 50 Kilometer klassisch zu. Die Engadinerin gewinnt am Schlusstag von Mailand-Cortina 2026 als erste Schweizer Langläuferin eine Einzelmedaille an Olympischen Spielen.

Für die 24-jährige Kälin ist es bereits die zweite Medaille innert weniger Tage. An der Seite von Nadine Fähndrich gewann sie Silber im Team-Sprint. Ihre hervorragende Verfassung hatte sie schon zu Beginn der Wettkämpfe im Val di Fiemme mit dem 4. Platz im Skiathlon über 20 Kilometer unter Beweis gestellt.

Kälins entscheidender Angriff.Video: SRF

«Unglaublich, wie es mir gelaufen ist», zog Kälin im SRF Bilanz. «Ich kam mit der Hoffnung hierhin, ein Diplom zu gewinnen. Jetzt gehe ich mit zwei Medaillen heim.»

Kräfte perfekt eingeteilt

Im «Fünfziger», der erstmals bei den Frauen anstelle eines Rennens über 30 Kilometer auf dem Programm stand, profitierte Kälin auch davon, dass Favoritinnen wie Frida Karlsson oder Jonna Sundling krank auf einen Start verzichteten. Doch das schmälert ihre Leistung kein bisschen. Kälin zeigte von Beginn weg ein hervorragendes Rennen.

Die Schweizerin hatte auch das nötige Glück. Die Amerikanerin Jessie Diggins war nach einem Skiwechsel ein wenig ins Hintertreffen geraten, in ihrem Windschatten konnte Kälin zur Verfolgergruppe um Bronze aufschliessen. Als diese zu fünft in Richtung Ziel lief, war sie es, die noch am meisten Kraft hatte und die entscheidende Attacke setzen konnte.

Nadja Kaelin, of Switzerland, competes in the cross country skiing women&#039;s 50km mass start classic at the 2026 Winter Olympics, in Tesero, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Kirsty Wiggleswo ...
Die Nummer 13 brachte Kälin Glück.Bild: keystone

Schweizer Medaille Nr. 21

Gold ging an die hoch überlegene Ebba Andersson. Die Schwedin wurde erstmals Olympiasiegerin, zwei Minuten hinter ihr holte die Norwegerin Heidi Weng die Silbermedaille.

Die Zusammenfassung des Rennens.Video: SRF

Sechs Minuten und 41,5 Sekunden später riss Nadja Kälin die Arme in die Höhe. Ihre Bronzemedaille war die 21. Schweizer Medaille von Mailand-Cortina.

9 Kommentare
avatar
Berner_in
22.02.2026 12:29registriert September 2018
Unglaublich!!! Bravo!!! Was für eine Leistung!!!
230
9
