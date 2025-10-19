wechselnd bewölkt11°
So teuer sind die exklusivsten Tickets in der Formel 1

epa12218418 Fans photograph Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain after Qualifying for the Formula One British Grand Prix, in Silverstone, Britain, 05 July 2025. The 2025 Formula 1 British Grand Pr ...
Um in der Formel 1 hautnah dabei zu sein, muss man tief in die Tasche greifen.Bild: EPA

Champagner, Laufsteg und Promis: So teuer sind die exklusivsten Tickets in der Formel 1

Die Formel 1 ist längst nicht mehr bloss ein Sportereignis, sondern ein Milliardengeschäft mit Emotionen, Exklusivität und Eventkultur. Wir zeigen, was man für sehr viel Geld an einem Rennwochenende erleben kann.
19.10.2025, 15:1119.10.2025, 15:11
Soraya Sägesser / ch media

Über 14'000 Franken muss man zahlen, um den Grossen Preis der USA von oberhalb der Garage des Schweizer Rennstalls Sauber zu verfolgen. Doch bei diesem sogenannten «Paddock Club»-Ticket ist weit mehr als nur das Rennen inbegriffen. Es geht darum, die beiden Fahrer Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto zu treffen, bevor sie ihren Helm anziehen und ins Cockpit schlüpfen. Oder dem surrenden Schraubenzieher zu lauschen, der während des Boxenstopps die neuen Räder befestigt.

Am Rennwochenende ist auch eine Tour durch die Garage inbegriffen. Dazu gibt es eine Sauber-Cap, eine Trinkflasche sowie einen Schlüsselanhänger – für 14'000 Franken, nicht wirklich ein Schnäppchen. Ein Vergleich: Wenn man jedes der 24 Rennen im Kalender besucht und immer das billigste Ticket kauft, kommt man auf gut die Hälfte. Für rund 7000 Franken gibt es zwar jedes Rennen – aber kaum Luxus.

epa12069569 Kick Sauber drivers Nico Hulkenberg (R) of Germany and Gabriel Bortoleto of Brazil pictured in the paddock prior to the practice session for the Formula 1 Miami Grand Prix, in Miami Garden ...
Für 14'000 Franken kann man Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg treffen.Bild: keystone

Beim «General Admission»-Ticket gibt es in der Regel keinen fixen Sitzplatz. Doch ein Campingstuhl vom letzten besuchten Musikfestival könnte dafür nützlich sein. Den könnte man auch beim Saisonfinale in Abu Dhabi brauchen, wenn mit Benson Boone, Post Malone, Metallica und Katy Perry gleich mehrere Musikstars auftreten – wie an einem Festival.

In den USA kostet das Rennen am meisten

Mit der Netflix-Serie «Drive to Survive» erlebte die Formel 1 vor allem in den USA einen grossen Aufschwung. So geht es in Amerika nicht primär um den Sport, sondern um das Erlebnis während des gesamten  Wochenendes. Dazu gehören Musik-Acts, Promis und viel Luxus. Wenig verwunderlich also, dass die teuersten Hospitality-Tickets im Kalender in Amerika verkauft werden – genauer gesagt für die drei Rennen in Austin, Las Vegas und Miami.

Anders als man es erwarten könnte, ist Monaco deutlich günstiger als die USA. Wer das ganze Wochenende das Rennspektakel auf einer Jacht an der Côte d’Azur verfolgen will, zahlt rund 7000 Franken. Für dieses Geld gibt es ein Frühstücks- und Mittagsbuffet, einen Live-DJ und so viel Champagner, wie man will.

epa07599738 Formula One fans follow the qualifying session of the Formula One Grand Prix of Monaco at the Monte Carlo circuit in Monaco, 25 May 2019. The 2019 Formula One Grand Prix of Monaco will tak ...
Eine einmalige Atmosphäre gibt es in Monaco.Bild: EPA

Noch edlere Happen gibt es seit 2022 mit dem Garage-Ticket. Dort servieren Sternenköche wie Gordon Ramsay ihre Kreationen. Wie es der Name des Tickets schon sagt, kann man das Rennen aus der Garage eines Teams verfolgen. Auf den kleinen Bildschirmen in der Box sieht man fast so viel vom Rennen wie zuhause vor dem Fernseher.

Doch den Platz mit Mechanikern, Familienmitgliedern der Fahrer oder Promis zu teilen, ist für jeden Fan ein besonderes Erlebnis. Im Ticket inbegriffen ist auch eine Fahrt mit einem Rennfahrer, wo Fans und Promis auf dem Beifahrersitz eines Bolliden Platz nehmen dürfen. Ein ganzes Wochenende kostet 28'000. Das Garage-Ticket ist das exklusivste Angebot.

Auch Partnerinnen der Fahrer sind Stars

Weniger exklusiv, aber dennoch teuer sind auch die anderen Hospitality-Angebote. Dort wird unterschieden zwischen Team-Tickets und solchen, die von den örtlichen Organisatoren angeboten werden. Einmal den pinkfarbenen VIP-Pass beim Eingang ins Paddock einscannen, davon träumen viele Formel-1-Fans. Das Paddock, auch Boxengasse genannt, ist der Ort, an dem Fahrer, Fans und Stars aufeinandertreffen.

Roger Federer during the Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2023, 5th round of the 2023 Formula One World Championship, WM, Weltmeisterschaft from May 05 to 07, 2023 on the Miami International Auto ...
Auch Roger Federer war schon bei einigen Rennen der Formel 1 dabei.Bild: www.imago-images.de

Stars und Sternchen gibt es in der Formel 1 an jedem Rennwochenende. Mittlerweile gehören bereits die Partnerinnen der Fahrer mit ihrer millionenschweren Anhängerschaft in den sozialen Medien zu den Stars. Doch auch Models, Schauspieler, Sängerinnen oder andere Sportgrössen sind an einem Grand Prix zu finden.

Die Boxengasse in Monaco ähnelt jeweils eher an einen Laufsteg als an Aubomobil-Werkstätten. Es ist der Ort, wo sich die Reichen und Schönen zeigen. Nicht alle, die den pinken VIP-Bändel um den Hals tragen, interessieren sich für den Sport. Es geht auch darum, gesehen zu werden, die neueste Uhr zu präsentieren oder die teure Tasche auszuführen. Manche kommen fürs Dröhnen der Motoren – andere für das Klicken der Kameras. (riz/aargauerzeitung.ch)

Verstappen will WM-Aufholjagd fortsetzen
Nach seinem Sieg im Sprintrennen will Max Verstappen am Sonntag im Grand Prix der USA weiter Boden im WM-Kampf gutmachen. Der Weltmeister im Red Bull nimmt von der Pole-Position seinen vierten Sieg in Austin nach 2021, 2022 und 2023 ins Visier. Seine direkten Titel-Konkurrenten, Oscar Piastri und dessen McLaren-Teamkollege Lando Norris, starten von den Positionen 6 und 2. Beide schieden im Sprint am Samstag nach einer Start-Kollision früh aus. Verstappen liegt als WM-Dritter nur noch 55 Zähler hinter Leader Piastri.

Die Fahrer des Teams Sauber, Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto, nehmen das Rennen von den Startplätzen 11 und 14 und damit ausserhalb der WM-Punkteränge in Angriff. Der Start erfolgt um 21.00 Uhr Schweizer Zeit. (riz/sda)
infobox image
Bild: keystone
«Das ist keine Demokratie, das ist Theater»: FIA-Präsidentenwahl ohne Auswahl
Mehr Sport:
Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025
1 / 11
Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025
Kick Sauber, Fahrer: Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto
quelle: x / x
Lewis Hamilton geht mit Shaun White snowboarden – und baden (unfreiwillig)
Video: watson
