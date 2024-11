Gabriel Bortoleto fährt nächstes Jahr für Sauber Bild: www.imago-images.de

Gabriel Bortoleto wird nächstes Jahr für Sauber fahren – Bottas und Zhou müssen gehen

Gabriel Bortoletto wird neuer Fahrer bei Kick Sauber. Damit wird der Brasilianer zusammen mit Nico Hülkenberg nächstes Jahr für den Schweizer Rennstall an den Start gehen. Valtteri Bottas und Zhou Guanyu müssen Sauber verlassen.

Mehr «Sport»

Der Formel-1-Rennstall Sauber, das ab der übernächsten Saison Werkteam von Audi sein wird, geht wie erwartet mit einer neuen Fahrerpaarung in die kommende Saison. Neben Nico Hülkenberg wird nächstes Jahr Gabriel Bortoletto für Sauber an den Start gehen.

Letztes Jahr gewann der Brasilianer als Rookie die Formel 3, und auch in seiner ersten Formel-2-Saison steht Bortoleto an der Spitze der Weltmeisterschaftsrangliste. Nun starte

Für Bottas und Zhou endet nach dieser Saison eine dreijährige Zusammenarbeit mit dem Rennstall aus Hinwil. Der Finne hatte vom Team Mercedes ins Zürcher Oberland gewechselt, der Chinese als Formel-1-Neuling.

Valtteri Bottas (links) und Guanyu Zhou müssen Sauber verlassen. Bild: keystone

Das Bestergebnis von Bottas in dieser Phase ist Platz 5 vor zweieinhalb Jahren im Grand Prix der Emilia Romagna in Imola. Zhou weist viermal Rang 9 als Bestwerte aus. In der laufenden Weltmeisterschaft stehen beide noch ohne WM-Punkte da. (sda)