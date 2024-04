Max Verstappen am 6. April 2024. Bild: keystone

Verstappen auch in Japan auf der Pole-Position

Max Verstappen ist auch im vierten Qualifying dieser Formel-1-Saison der Beste. Der Weltmeister startet zum dritten Mal in Folge aus der Pole-Position zum Grand Prix von Japan.

Zwei Wochen nach seinem Ausscheiden im Grossen Preis von Australien schlüpfte Verstappen wieder in seine angestammte Rolle. Die Entscheidung im Kampf um den besten Startplatz in Suzuka war allerdings eine ganz knappe. Verstappen war auf seiner besten Runde lediglich 66 Tausendstel schneller als sein erster Verfolger, Teamkollege Sergio Perez. Der Mexikaner steht in dieser Saison zum ersten Mal in der Frontreihe.

Verstappen machte damit das dritte Dutzend an Pole-Positions in der Formel 1 perfekt und schuf sich die bestmögliche Basis, um den Grand Prix von Japan wie in den beiden Vorjahren zu gewinnen. In der zweiten Reihe werden der Brite Lando Norris im McLaren und der Spanier Carlos Sainz im Ferrari Aufstellung nehmen.

Vom Fahrer-Duo des Teams Sauber war Valtteri Bottas auch in der vierten Qualifikation in diesem Jahr der Schnellere. Der Finne schaffte es wie zuletzt in Melbourne in den zweiten Teil und wird wiederum von Startplatz 13 losfahren. Zhou Guanyu dagegen fand sich auch auf der einer langgezogenen Acht nachempfundenen Strecke nicht zurecht. Der Chinese wird das Rennen am Sonntag von ganz hinten in der Startkolonne in Angriff nehmen müssen. (sda)